Луганщина: враг бьет НАРами, на оккупированных территориях сгорело еще одно село, в Луганске россияне открыли военный класс

В школе во временно оккупированном Луганске россияне открыли профильный класс по военной подготовке, на оккупированных территориях Луганщины уничтожен огнем еще один поселок, Новоегоровка и Серебрянский лес обстреляны врагом авиационными ракетами, сообщили в пятницу в Луганской ОГА в Facebook, пишет УНН.

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«Оккупанты пытались штурмовать позиции украинских войск вблизи Грековки и Макеевки. По Балке Журавцы вели огонь из ствольной артиллерии. Направили в сторону села 39 БпЛА. По Новоегоровке и Серебрянскому лесу захватчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами», - проинформировал глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

По данным ОВА, временно оккупированные территории Луганщины стали вторыми, после одного из регионов РФ, где «россияне открыли в учебном заведении класс военной направленности». «Ученики будут проходить там военную подготовку, осваивать навыки тактической медицины, управления беспилотниками. Также для них организовали специальный курсы военной истории и информационной войны. Готовить боевиков и пропагандистов будут со школьной парты. Аналогичные классы вскоре должны сформировать в Станице Луганской, Хрустальном и Сорокино», - говорится в сообщении.

«Из-за бездействия оккупационных властей и пожарных в «лнр» огнем уничтожен еще один поселок - Устиновка, что в Должанской громаде. За более чем 10 лет оккупации в населенном пункте не видели ни одной единицы специальной техники, которая бы выполняла превентивные меры. Не наблюдали селяне и приезда спасателей, когда пылали дома. О сожженных селах захватчики не упоминают в собственных СМИ - не пишут о сгоревшей Христофоровне, не сообщают о последствиях пожаров в Щедрищево, других населенных пунктах, которые они решили не спасать от стихии», - отметили в ОВА.

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