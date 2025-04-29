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Кабмин одобрил проект соглашения с Латвией о взаимном признании водительских удостоверений

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Кабмин одобрил соглашение с Латвией о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. С октября 2023 года аналогичное соглашение действует с Литвой.

Кабмин одобрил проект соглашения с Латвией о взаимном признании водительских удостоверений

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Латвией о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Одобрен проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Латвийской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений

- написал Мельничук.

 Дополнение

С октября 2023 года украинцы в Литве могут обменять водительское удостоверение по упрощенной процедуре.

В ЕС достигнуто соглашение с Европейским парламентом об изменениях в директиве о водительских правах. Предусматривается усиление наказания для водителей за серьезные нарушения. Однако есть также ряд послаблений.

Анна Мурашко

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