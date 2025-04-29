Кабмин одобрил проект соглашения с Латвией о взаимном признании водительских удостоверений
Киев • УНН
Кабмин одобрил соглашение с Латвией о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. С октября 2023 года аналогичное соглашение действует с Литвой.
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Латвией о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Одобрен проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Латвийской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений
Дополнение
С октября 2023 года украинцы в Литве могут обменять водительское удостоверение по упрощенной процедуре.
В ЕС достигнуто соглашение с Европейским парламентом об изменениях в директиве о водительских правах. Предусматривается усиление наказания для водителей за серьезные нарушения. Однако есть также ряд послаблений.