Запрацювала нова угода: українці у Литві можуть легко обміняти своє водійське посвідчення на литовське
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Відтепер українці у Литві можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою. Про це повідомив у Телеграм глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.
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Від учора набула чинності угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Відтепер отримати литовське водійське посвідчення можна без складання теоретичних і практичних іспитів.
Міністр уточнив, що для того, аби скористатись послугою, потрібно звернутися до філій Державного підприємства REGITRA у Литві. А в Україні — до Головного сервісного центру МВС. Також він додав, що аналогічна процедура у сервісних центрах МВС вже доступна і для громадян Литви, які проживають в Україні.
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“Угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія за спрощеною діють ще з чотирма країнами — Італією, Туреччиною, Іспанією та ОАЕ. Плануємо і надалі налагоджувати співпрацю з іноземними урядами та розширювати цей список”, — додав міністр Клименко.
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