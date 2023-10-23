Заработало новое соглашение: украинцы в Литве могут легко обменять свое водительское удостоверение на литовское

Детали

Со вчерашнего дня вступило в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Отныне получить литовское водительское удостоверение можно без сдачи теоретических и практических экзаменов.

Министр уточнил, что для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в филиалы Государственного предприятия REGITRA в Литве. А в Украине — в Главный сервисный центр МВД. Также он добавил, что аналогичная процедура в сервисных центрах МВД уже доступна и для граждан Литвы, проживающих в Украине.

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“Соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений по упрощенной действуют еще с четырьмя странами — Италией, Турцией, Испанией и ОАЭ. Планируем и в дальнейшем налаживать сотрудничество с иностранными правительствами и расширять этот список”, — добавил министр Клименко.

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