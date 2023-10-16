Відтепер українці можуть відновити посвідчення водія у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Українські громадяни, які перебувають у турецькому місті Стамбул, зможуть відновити своє втрачене чи викрадене українське посвідчення водія. Це стало можливим завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС з ДП «Документ», повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
Цитата
«Відновити водійське можна в разі: пошкодження документа або ж коли документ непридатний для подальшого користування. Втрати чи викрадення», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Мобільні програмно-технічні комплекси, куди можна звертатися, розташовані у Стамбулі.
Записатись на відновлення водійського можливо онлайн, а також через електронну чергу на сайті, чи в порядку "живої" черги.
Для отримання послуги необхідно надати: паспорт громадянина України, довідку платника податків. За необхідності - документ, що підтверджує зміну особистих даних
Що було раніше
Раніше українські громадяни могли лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення водія.
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