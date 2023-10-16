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Отныне украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Турции

Киев • УНН

 • 336582 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Украинские граждане, которые находятся в турецком городе Стамбул, смогут восстановить свое утраченное или похищенное украинское водительское удостоверение. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД с ГП «Документ», сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отныне украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Турции

Цитата

«Восстановить водительское можно в случае: повреждения документа или же когда документ непригоден для дальнейшего пользования. Потери или похищения», - говорится в сообщении.

Детали

Мобильные программно-технические комплексы, куда можно обращаться, расположены в Стамбуле.

Записаться на восстановление водительского возможно онлайн, а также через электронную очередь на сайте, или в порядке "живой" очереди.

Для получения услуги необходимо предоставить: паспорт гражданина Украины, справку налогоплательщика. При необходимости - документ, подтверждающий изменение личных данных

Что было ранее

Ранее украинские граждане могли лишь обменять имеющийся у них пластиковый бланк водительского удостоверения.

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