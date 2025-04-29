Кабмін схвалив проєкт угоди з Латвією про взаємне визнання посвідчень водія
Київ • УНН
Кабмін схвалив угоду з Латвією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. З жовтня 2023 року аналогічна угода діє з Литвою.
Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з Латвією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія
Доповнення
З жовтня 2023 року українці у Литві можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою.
У ЄС досягнуто угоди з Європейським парламентом щодо змін у директиві про водійські права. Передбачається посилення покарання для водіїв за серйозні порушення. Однак є також низка послаблень.