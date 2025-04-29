Кабмін схвалив проєкт угоди з Латвією про взаємне визнання посвідчень водія

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з Латвією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія - написав Мельничук.

Доповнення

З жовтня 2023 року українці у Литві можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою.

У ЄС досягнуто угоди з Європейським парламентом щодо змін у директиві про водійські права. Передбачається посилення покарання для водіїв за серйозні порушення. Однак є також низка послаблень.