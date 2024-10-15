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Луганщина: оккупанты тщательно проверяют мужчин на въезде в Северодонецк, из-за отсутствия связи невозможно вызвать "скорую" в Лисичанске

Луганщина: оккупанты тщательно проверяют мужчин на въезде в Северодонецк, из-за отсутствия связи невозможно вызвать "скорую" в Лисичанске

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 06:29  •  8489 просмотра

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На въезде в Северодонецк тщательно проверяют мужчин. В Лисичанске из-за отсутствия связи невозможно вызвать «скорую», а на Лиманском направлении ВСУ наносят потери врагу.

В Луганской области на въезде во временно оккупированный Северодонецк тщательно проверяют мужчин, из-за отсутствия связи в Лисичанске невозможно вызвать "скорую", на Лиманском направлении Силы обороны Украины наносят потери врагу. Об этом говорится в сводке Луганской ОВА, передает УНН.

На участке автодороги между Северодонецком и Новоайдаром россияне усиленно проверяют мужчин. Заявляют, что разыскивают особо опасных преступников. Но тщательное внимание уделяется, как и всегда, лицам призывного возраста. Осенняя мобилизационная кампания в так называемой "лнр" в разгаре

- рассказали в ОВА.

Также в ОВА рассказали, что в отдаленных районах захваченного в 2022 году Лисичанска жизнь практически остановилась. Кое-где абонентам восстановили газоснабжение, впрочем после этого о них на два года забыли. Как вот о жителях многоэтажек, расположенных рядом с бывшим заводом РТИ. Система централизованного водоснабжения, как и отопления, не исправлена. Питьевую воду большинству доставляли в последний раз еще летом. Как сообщается, в городе отсутствует и телефонная связь. Чтобы вызвать "скорую", приходится преодолевать от 7 до 10 км.

Что касается ситуации с безопасностью, то по данным ОВА, Лиманский участок фронта сегодня - одно из трех самых горячих направлений.

"Наши военные держат там оборону, сдерживают противника и наносят ему существенные потери. Оккупанты пытались атаковать вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки и Балки Журавки. Били по этим населенным пунктам из артиллерийского вооружения, направляли туда беспилотные летательные аппараты", - сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Выбрали метод террора: захватчики отказывают в медицинских услугах на ВОТ Луганщины8 октября 2024, 10:16 • 10898 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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