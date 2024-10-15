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Луганщина: окупанти ретельно перевіряють чоловіків на в’їзді до Сіверськодонецька, через відсутність зв’язку неможливо викликати "швидку" в Лисичанську

Київ • УНН

 • 14924 перегляди

На в'їзді до Сіверськодонецька ретельно перевіряють чоловіків. У Лисичанську через відсутність зв'язку неможливо викликати "швидку", а на Лиманському напрямку ЗСУ завдають втрат ворогу.

Луганщина: окупанти ретельно перевіряють чоловіків на в’їзді до Сіверськодонецька, через відсутність зв’язку неможливо викликати "швидку" в Лисичанську

У Луганській області на в’їзді до тимчасово окупованого Сіверськодонецька ретельно перевіряють чоловіків, через відсутність зв’язку в Лисичанську неможливо викликати "швидку", на Лиманському напрямку Сили оборони України завдають втрат ворогу. Про це йдеться у зведенні Луганської ОВА, передає УНН.

На ділянці автошляху між Сіверськодонецьком на Новоайдаром росіяни посилено перевіряють чоловіків. Заявляють, що розшукують особливо небезпечних злочинців. Але ретельна увага надається, як і завжди, особам призовного віку. Осіння мобілізаційна кампанія у так званій "лнр" у розпалі

- розповіли в ОВА.

Також в ОВА розповіли, що у віддалених районах захопленого у 2022 році Лисичанська життя практично зупинилося. Подекуди абонентам відновили газопостачання, втім після цього про них на два роки забули. Як от про мешканців багатоповерхівок, розташованих поряд з колишнім заводом ГТВ. Систему централізованого водопостачання, як і опалення, не полагоджено. Питну воду більшості доставляли востаннє ще влітку. Як повідомляється, в місті відсутній і телефонний зв’язок. Аби викликати "швидку", доводиться долати від 7 до 10 км.

Щодо безпекової ситуації, то за даними ОВА, Лиманська ділянка фронту сьогодні – один із трьох найгарячіших напрямків.

"Наші військові тримають там оборону, стримують противника і завдають йому суттєвих втрат. Окупанти намагалися атакувати поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки та Балки Журавки. Били по цих населених пунктах із артилерійського озброєння, спрямовували туди безпілотні літальні апарати", – повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Обрали метод терору: загарбники відмовляють у медичних послугах на ТОТ Луганщини08.10.24, 13:16 • 11711 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
Луганська область
Лиман, Україна
Збройні сили України
Лисичанськ
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