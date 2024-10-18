Ситуация на Луганщине: россияне усилили контроль для въезда на оккупированные территории и показательно отбирают квартиры

россияне усилили контроль на "таможне" между рф и так называемой "лнр", а в Луганске показательно передают боевикам отжатые квартиры. Об этом сообщили в Луганской областной ОВА, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в городах так называемой "лнр" коллаборационисты увеличили объемы поиска и показатели выявления жилья, которое потом можно "национализировать".

Хозяевам пустых квартир и домов дают месяц, чтобы появиться и переоформить имущество по российскому законодательству. Конечно, значительное большинство лиц не появляется в установленный срок, потому что люди выехали на подконтрольную правительству Украины территорию и за границу. Для давления на них оккупанты периодически устраивают показательные мероприятия, как, к примеру, в Луганске. Там планируют передать боевикам 40 отжатых у украинцев квартир - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на границе между россией и так называемой "лнр" вновь усилен таможенный контроль. Соответствующие проверки обещали отменить еще осенью 2022 года - по завершении псевдореферендума. Впрочем, его итоги никак не повлияли на решение этого вопроса.

Прошло два года, а желающие попасть в рф ждут на границе до шести часов, как чужаки - добавили в ЛОГА.

Так также напомнили, что с мая 2024 года на границе ростовской области с "лнр" и "днр" введена пятикилометровая особая зона.

Добавим

Кроме того, в ЛОГА сообщили, что за прошедшие сутки противник атаковал на нескольких участках фронта. В частности, возобновил наступательные действия возле Надежды. Вблизи Грековки и Балки Журавки бои не прекращаются уже несколько недель. Также враг попытался штурмовать Белогоровку.

"Сейчас все атаки отражены нашими защитниками. При огневой поддержке оккупанты активно применяли артиллерийские установки и беспилотники", - сказал глава Луганщины Артем Лысогор.

Напомним

На временно оккупированной Луганщине остро стоит вопрос утилизации мусора из-за отсутствия финансирования. россия хочет создать там шесть новых свалок, куда будут свозить мусор в больших объемах.

Луганщина: враг ударил неуправляемыми ракетами по Серебрянскому лесу, 7 тыс. «госслужащих лнр» прошли переподготовку в рф