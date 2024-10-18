Ситуація на Луганщині: росіяни посилили контроль для в'їзду на окуповані території та показово відбирають квартири

росіяни посилили контроль на "митниці" між рф в так званою "лнр", а у Луганську показово передають бойовикам віджаті квартири. Про це повідомили у Луганській обласній ОВА, пише УНН.

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Повідомляється, що у містах так званої "лнр" колаборанти збільшили обсяги пошуку і показники виявлення житла, яке потім можна "націоналізувати".

Господарям порожніх квартир та будинків дають місяць, щоб з’явитися та переоформити майно за російським законодавством. Звісно, що значна більшість осіб не з’являється у встановлений строк, бо люди виїхали на підконтрольну уряду України територію та за кордон. Для тиску на них окупанти періодично влаштовують показові заходи, як, до прикладу, в Луганську. Там планують передати бойовикам 40 віджатих в українців квартир - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на кордоні між росією і так званою "лнр" знов посилено митний контроль. Відповідні перевірки обіцяли скасувати ще восени 2022 року – по завершенні псевдореферендуму. Втім, його підсумки ніяк не вплинули на вирішення цього питання.

Минуло два роки, а бажаючі потрапити до рф чекають на кордоні до шести годин, як чужинці - додали в ЛОДА.

Так також нагадали, що від травня 2024 року на кордоні ростовської області із "лнр" та "днр" впроваджено п’ятикілометрову особливу зону.

Додамо

Окрім того, у ЛОДА повідомили, що минулої доби противник атакував на декількох ділянках фронту. Зокрема, поновив наступальні дії біля Надії. Поблизу Греківки та Балки Журавки бої не припиняються вже декілька тижнів. Також ворог спробував штурмувати Білогорівку.

"Наразі усі атаки відбиті нашими оборонцями. При вогневій підтримці окупанти активно застосовували артилерійські установки та безпілотники", – сказав очільник Луганщини Артем Лисогор.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Луганщині гостро стоїть питання утилізації сміття через відсутність фінансування. росія хоче утворити там шість нових сміттєзвалищ, куди звозитимуть сміття у великих обсягах.

Луганщина: ворог вдарив некерованими ракетами по Серебрянському лісу, 7 тис. "держслужбовців лнр" пройшли перепідготовку в рф