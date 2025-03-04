Кабмин назначил новых руководителей в госорганах: кто возглавил ключевые должности
Киев • УНН
Правительство утвердило нового государственного секретаря Министерства стратегического промышленности и заместителя главы НСЗУ. Также временно назначен исполняющий обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы.
Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых изменений в различных государственных органах. В частности, назначен новый государственный секретарь Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
В частности, назначены:
- Павлова Виталия Игоревича на должность государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Лапонога Сергея Петровича на должность заместителя Главы Национальной службы здоровья Украины.
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