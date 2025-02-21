Кабмин назначил новых заместителей в Миннацъединства и уволил топ-чиновника из ГАЗО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 7291 просмотра

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Кабмин назначил трех новых заместителей в Министерство национального единства и Госводагентство. В то же время уволены пять должностных лиц, включая четырех заместителей министра по вопросам реинтеграции.

Кабмин назначил новых заместителей руководителей в Министерство национального единства и Госводагентство, уволены пять должностных лиц, включая четырех заместителей министра по вопросам реинтеграции и заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, Кабинетом министров Украины:

Назначено:

  • Алексея Лукашука заместителем министра национального единства Украины;
    • Илону Гавронскую заместителем министра национального единства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
      • Германа Филатова заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

        Уволено:

        • Анатолия Стельмаха с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
          • Романа Усенко с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
            • Михаила Латинского с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции;
              • Алексея Бруслика с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
                • Максима Шевчука с должности заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

                  "Принято решение в связи с переименованием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий считать Домбровского Кирилла Григорьевича продолжающим работать в должности государственного секретаря министра национального единства", - написал Мельничук.

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                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

                  политика
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