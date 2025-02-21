Кабмин назначил новых заместителей в Миннацъединства и уволил топ-чиновника из ГАЗО

Кабмин назначил новых заместителей руководителей в Министерство национального единства и Госводагентство, уволены пять должностных лиц, включая четырех заместителей министра по вопросам реинтеграции и заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, Кабинетом министров Украины:

Назначено:

Алексея Лукашука заместителем министра национального единства Украины;

Илону Гавронскую заместителем министра национального единства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Германа Филатова заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Уволено:

Анатолия Стельмаха с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Романа Усенко с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Михаила Латинского с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции;

Алексея Бруслика с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Максима Шевчука с должности заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Принято решение в связи с переименованием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий считать Домбровского Кирилла Григорьевича продолжающим работать в должности государственного секретаря министра национального единства", - написал Мельничук.

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