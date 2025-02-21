Кабмин назначил новых заместителей в Миннацъединства и уволил топ-чиновника из ГАЗО
Киев • УНН
Кабмин назначил трех новых заместителей в Министерство национального единства и Госводагентство. В то же время уволены пять должностных лиц, включая четырех заместителей министра по вопросам реинтеграции.
Кабмин назначил новых заместителей руководителей в Министерство национального единства и Госводагентство, уволены пять должностных лиц, включая четырех заместителей министра по вопросам реинтеграции и заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, Кабинетом министров Украины:
Назначено:
- Алексея Лукашука заместителем министра национального единства Украины;
- Илону Гавронскую заместителем министра национального единства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Германа Филатова заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Уволено:
- Анатолия Стельмаха с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Романа Усенко с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Михаила Латинского с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции;
- Алексея Бруслика с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Максима Шевчука с должности заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
"Принято решение в связи с переименованием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий считать Домбровского Кирилла Григорьевича продолжающим работать в должности государственного секретаря министра национального единства", - написал Мельничук.
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