Кабмін призначив нових заступників у Міннац'єдності і звільнив топчиновника з ДАЗВ

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15 березня, 19:03 • 119633 перегляди

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15 березня, 13:44 • 179307 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136731 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116240 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107336 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102766 перегляди

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Київ • УНН

 • 16017 перегляди

Кабмін призначив трьох нових заступників у Міністерство національної єдності та Держводагентство. Водночас звільнено п'ять посадовців, включаючи чотирьох заступників міністра з питань реінтеграції.

Кабмін призначив нових заступників очільників у Міністерство національної єдності та Держводагентство, звільнено п'ять посадовців, включаючи чотирьох заступників міністра з питань реінтеграції та заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Мельничука, Кабінетом міністрів України:

Призначено:

  • Олексія Лукашука заступником міністра національної єдності України;
    • Ілону Гавронську заступником міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
      • Германа Філатова заступником голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

        Звільнено:

        • Анатолія Стельмаха з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
          • Романа Усенка з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
            • Михайла Латинського з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;
              • Олексія Бруслика з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
                • Максима Шевчука з посади заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

                  "Ухвалено рішення у зв’язку з перейменуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважати Домбровського Кирила Григоровича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря міністра національної єдності", - написав Мельничук.

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                  Юлія Шрамко

                  Юлія Шрамко

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