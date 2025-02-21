Кабмін призначив нових заступників у Міннац'єдності і звільнив топчиновника з ДАЗВ

Кабмін призначив нових заступників очільників у Міністерство національної єдності та Держводагентство, звільнено п'ять посадовців, включаючи чотирьох заступників міністра з питань реінтеграції та заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

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Зі слів Мельничука, Кабінетом міністрів України:

Призначено:

Олексія Лукашука заступником міністра національної єдності України;

Ілону Гавронську заступником міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Германа Філатова заступником голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Звільнено:

Анатолія Стельмаха з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Романа Усенка з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Михайла Латинського з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;

Олексія Бруслика з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Максима Шевчука з посади заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Ухвалено рішення у зв’язку з перейменуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважати Домбровського Кирила Григоровича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря міністра національної єдності", - написав Мельничук.

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