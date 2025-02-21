Кабмін призначив нових заступників у Міннац'єдності і звільнив топчиновника з ДАЗВ
Київ • УНН
Кабмін призначив трьох нових заступників у Міністерство національної єдності та Держводагентство. Водночас звільнено п'ять посадовців, включаючи чотирьох заступників міністра з питань реінтеграції.
Кабмін призначив нових заступників очільників у Міністерство національної єдності та Держводагентство, звільнено п'ять посадовців, включаючи чотирьох заступників міністра з питань реінтеграції та заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Мельничука, Кабінетом міністрів України:
Призначено:
- Олексія Лукашука заступником міністра національної єдності України;
- Ілону Гавронську заступником міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Германа Філатова заступником голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Звільнено:
- Анатолія Стельмаха з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Романа Усенка з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Михайла Латинського з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;
- Олексія Бруслика з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Максима Шевчука з посади заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.
"Ухвалено рішення у зв’язку з перейменуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважати Домбровського Кирила Григоровича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря міністра національної єдності", - написав Мельничук.
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