Кабмін провів кадрові зміни у Мінцифри та двох відомствах: кого звільнили і кого призначили
Київ • УНН
Уряд призначив двох перших заступників у Держфінмоніторинг та Держагентство мистецтв. Також погоджено кадрові зміни в районних та обласних держадміністраціях.
Уряд призначив перших заступників голови у Держфінмоніторинг та Держмистецтв і погодив кадрові зміни в районних та обласних держадміністраціях, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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Кабмін, зі слів Мельничука:
- Призначив Богдана Корольчука першим заступником голови Державної служби фінансового моніторингу України;
- Призначив Ольгу Россошанську першим заступником голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.;
- Звільнив Юрія Мироненка з посади заступника міністра цифрової трансформації України.
Урядом погоджено:
- Призначення Костянтина Кордонського головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області;
- Призначення Віталія Ільчишина першим заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
- Звільнення Аверіна Тімура Сергійовича з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
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