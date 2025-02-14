Кабмін провів кадрові зміни у Мінцифри та двох відомствах: кого звільнили і кого призначили

Уряд призначив перших заступників голови у Держфінмоніторинг та Держмистецтв і погодив кадрові зміни в районних та обласних держадміністраціях, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

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Кабмін, зі слів Мельничука:

Призначив Богдана Корольчука першим заступником голови Державної служби фінансового моніторингу України;

Призначив Ольгу Россошанську першим заступником голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.;

Звільнив Юрія Мироненка з посади заступника міністра цифрової трансформації України.

Урядом погоджено:

Призначення Костянтина Кордонського головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області;

Призначення Віталія Ільчишина першим заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

Звільнення Аверіна Тімура Сергійовича з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Кабмін призначив Кислицю новим першим заступником голови МЗС