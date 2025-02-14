Кабмін провів кадрові зміни у Мінцифри та двох відомствах: кого звільнили і кого призначили

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15 березня, 19:03 • 128957 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187703 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151229 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141293 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118910 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Уряд призначив двох перших заступників у Держфінмоніторинг та Держагентство мистецтв. Також погоджено кадрові зміни в районних та обласних держадміністраціях.

Уряд призначив перших заступників голови у Держфінмоніторинг та Держмистецтв і погодив кадрові зміни в районних та обласних держадміністраціях, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Кабмін, зі слів Мельничука:

  • Призначив Богдана Корольчука першим заступником голови Державної служби фінансового моніторингу України;
    • Призначив Ольгу Россошанську першим заступником голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.;
      • Звільнив Юрія Мироненка з посади заступника міністра цифрової трансформації України.

        Урядом погоджено:

        • Призначення Костянтина Кордонського головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області;
          • Призначення Віталія Ільчишина першим заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
            • Звільнення Аверіна Тімура Сергійовича з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

              Кабмін призначив Кислицю новим першим заступником голови МЗС13.02.25, 12:49 • 31427 переглядiв

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

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