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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин провел кадровые изменения в Минцифры и двух ведомствах: кого уволили и кого назначили

Киев  •  УНН

 • 7764 просмотра

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Правительство назначило двух первых заместителей в Госфинмониторинг и Госагентство искусств. Также согласованы кадровые изменения в районных и областных госадминистрациях.

Правительство назначило первых заместителей председателя в Госфинмониторинг и Госискусств и согласовало кадровые изменения в районных и областных госадминистрациях, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Кабмин, со слов Мельничука:

  • Назначил Богдана Корольчука первым заместителем председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины;
  • Назначил Ольгу Россошанскую первым заместителем председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования;
  • Уволил Юрия Мироненко с должности заместителя министра цифровой трансформации Украины.

Правительством согласовано:

  • Назначение Константина Кордонского председателем Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • Назначение Виталия Ильчишина первым заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации;
  • Освобождение Аверина Тимура Сергеевича с должности председателя Тячевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Правительство назначило Кислицу новым первым замминистра иностранных дел13.02.25, 12:49 • 30877 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
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