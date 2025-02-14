Кабмин провел кадровые изменения в Минцифры и двух ведомствах: кого уволили и кого назначили
Киев • УНН
Правительство назначило двух первых заместителей в Госфинмониторинг и Госагентство искусств. Также согласованы кадровые изменения в районных и областных госадминистрациях.
Правительство назначило первых заместителей председателя в Госфинмониторинг и Госискусств и согласовало кадровые изменения в районных и областных госадминистрациях, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Кабмин, со слов Мельничука:
- Назначил Богдана Корольчука первым заместителем председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины;
- Назначил Ольгу Россошанскую первым заместителем председателя Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования;
- Уволил Юрия Мироненко с должности заместителя министра цифровой трансформации Украины.
Правительством согласовано:
- Назначение Константина Кордонского председателем Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
- Назначение Виталия Ильчишина первым заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации;
- Освобождение Аверина Тимура Сергеевича с должности председателя Тячевской районной государственной администрации Закарпатской области.
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