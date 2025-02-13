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Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
09:03 • 60808 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 102153 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 113789 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

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12 февраля, 19:01 • 116746 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 118530 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство назначило Кислицу новым первым замминистра иностранных дел

Правительство назначило Кислицу новым первым замминистра иностранных дел

Киев  •  УНН

 • 10867 просмотра

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Сергей Кислица стал первым заместителем министра иностранных дел Украины. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 12 февраля.

Кабинет министров Украины назначил Сергея Кислицу первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в правительственном распоряжении от 12 февраля, пишет УНН.

Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем министра иностранных дел Украины

- говорится в документе.

Справочно

Сергей Кислица - украинский политический деятель, карьерный дипломат. С марта 2014 до 5 февраля 2020 года был заместителем министра иностранных дел Украины. С 18 декабря 2019 года по 21 декабря 2024 года - постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
sergei-kislitsyaСергей Кислыця
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