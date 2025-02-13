Правительство назначило Кислицу новым первым замминистра иностранных дел
Киев • УНН
Сергей Кислица стал первым заместителем министра иностранных дел Украины. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 12 февраля.
Кабинет министров Украины назначил Сергея Кислицу первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в правительственном распоряжении от 12 февраля, пишет УНН.
Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем министра иностранных дел Украины
Справочно
Сергей Кислица - украинский политический деятель, карьерный дипломат. С марта 2014 до 5 февраля 2020 года был заместителем министра иностранных дел Украины. С 18 декабря 2019 года по 21 декабря 2024 года - постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций.