Правительство назначило Кислицу новым первым замминистра иностранных дел

Кабинет министров Украины назначил Сергея Кислицу первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в правительственном распоряжении от 12 февраля, пишет УНН.

Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем министра иностранных дел Украины - говорится в документе.

Справочно

Сергей Кислица - украинский политический деятель, карьерный дипломат. С марта 2014 до 5 февраля 2020 года был заместителем министра иностранных дел Украины. С 18 декабря 2019 года по 21 декабря 2024 года - постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций.