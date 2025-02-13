Кабмін призначив Кислицю новим першим заступником голови МЗС

Кабінет міністрів України призначив Сергія Кислицю першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться в урядовому розпорядженні від 12 лютого, пише УНН.

Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України - ідеться у документі.

Довідково

Сергій Кислиця - український політичний діяч, кар'єрний дипломат. З березня 2014 до 5 лютого 2020 року був заступником міністра закордонних справ України. З 18 грудня 2019 року по 21 грудня 2024 року - постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй.