Кабмін призначив Кислицю новим першим заступником голови МЗС
Київ • УНН
Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив 12 лютого.
Кабінет міністрів України призначив Сергія Кислицю першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться в урядовому розпорядженні від 12 лютого, пише УНН.
Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України
Довідково
Сергій Кислиця - український політичний діяч, кар'єрний дипломат. З березня 2014 до 5 лютого 2020 року був заступником міністра закордонних справ України. З 18 грудня 2019 року по 21 грудня 2024 року - постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй.