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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128980 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187725 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151245 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141299 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Кабмін призначив Кислицю новим першим заступником голови МЗС

Кабмін призначив Кислицю новим першим заступником голови МЗС

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Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив 12 лютого.

Кабінет міністрів України призначив Сергія Кислицю першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться в урядовому розпорядженні від 12 лютого, пише УНН.

Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України

- ідеться у документі.

Довідково

Сергій Кислиця - український політичний діяч, кар'єрний дипломат. З березня 2014 до 5 лютого 2020 року був заступником міністра закордонних справ України. З 18 грудня 2019 року по 21 грудня 2024 року - постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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