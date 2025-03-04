Кабмін призначив нових керівників у держорганах: хто очолив ключові посади
Київ • УНН
Уряд затвердив нового держсекретаря Мінстратегпрому та заступника голови НСЗУ. Також тимчасово призначено виконувача обов'язків заступника голови Державної податкової служби.
Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових змін у різних державних органах. Зокрема, призначили нового державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Зокрема, призначено:
- Павлова Віталія Ігоровича на посаду державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Лапонога Сергія Петровича на посаду заступника Голови Національної служби здоров’я України.
Тимчасово покладено виконання обов’язків заступника Голови Державної податкової служби України на Лисеюка Сергія Миколайовича
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