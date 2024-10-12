В школе в Хрустальном на Луганщине оккупанты открыли класс с усиленной военной подготовкой
Киев • УНН
В оккупированном Хрустальном открыли класс с военной подготовкой для детей от 5-го класса. В Северодонецке критическая ситуация с медицинским обслуживанием - только два участковых врача на весь город.
В школе в Хрустальном на Луганщине открыли класс с усиленной военной подготовкой. Официально его деятельность будет курировать не армия рф, а так называемое «министерство внутренних дел лнр», и будут готовить там как бы не завтрашних боевиков, а только кадетов. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лисогор в Telеgram, передает УНН.
В школе № 11 в Хрустальном (ранее Красный Луч) открыли класс с усиленной военной подготовкой. Официально его деятельность будет курировать не армия рф, а так называемое «министерство внутренних дел лнр», и готовить там будут как бы не завтрашних боевиков, а лишь кадетов. Правда, начиная уже с 5-го класса для учеников предусмотрены ежедневные двухчасовые занятия по строевой подготовке. В программу также внесено изучение навыков единоборств
Лысогор также сообщил, что территорию оккупированного Северодонецка обслуживают всего два участковых врача.
«Непосредственно город разделен на 13 участков, где и работают эти два терапевта. Еще один оказывает помощь в Боровском, Бобровом, Сиротино, Осколоновке. Следует отметить, что до полномасштабного вторжения в громаде предоставляли услуги около 50 семейных врачей, которые имели в среднем по две и более тыс. задекларированных пациентов. В 25 раз больше. Массово люди не возвращаются в оккупацию, как об этом пытается говорить российская пропаганда. Ситуация с медицинским обслуживанием в городе критическая», - сообщил Лысогор.
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Кроме того, Лысогор сообщил, что сосредоточив атакующие усилия на Лиманском направлении, противник пытался продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Балки Журавки и Белогоровки. Территория вблизи каждого населенного пункта находится под постоянным огнем российской артиллерии.
«Из реактивной системы залпового огня захватчики ударили по Балке Журавке. Применили в сторону села 46 беспилотников», - сообщил Лысогор.