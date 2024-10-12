У школі в Хрустальному на Луганщині окупанти відкрили клас з посиленою військовою підготовкою
Київ • УНН
В окупованому Хрустальному відкрили клас з військовою підготовкою для дітей від 5-го класу. У Сіверськодонецьку критична ситуація з медичним обслуговуванням - лише два дільничних лікарі на все місто.
У школі в Хрустальному на Луганщині відкрили клас з посиленою військовою підготовкою. Офіційно його діяльність куруватиме не армія рф, а так зване "міністерство внутрішніх справ лнр", і готуватимуть там ніби не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в Telеgram, передає УНН.
У школі № 11 в Хрустальному (раніше Красний Луч) відкрили клас з посиленою військовою підготовкою. Офіційно його діяльність куруватиме не армія рф, а так зване "міністерство внутрішніх справ лнр", і готуватимуть там ніби не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів. Щоправда, починаючи вже з 5-го класу для учнів передбачені щоденні двогодинні заняття зі стройової підготовки. До програми також внесено вивчення навичок єдиноборств
Лисогор також повідомив, що територію окупованого Сіверськодонецька обслуговують усього два дільничних лікарі.
"Безпосередньо місто розділено на 13 дільниць, де і працюють ці два терапевти. Ще один надає допомогу у Борівському, Бобровому, Сиротиному, Осколонівці. Слід зазначити, що до повномасштабного вторгнення у громаді надавали послуги близько 50 сімейних лікарів, які мали у середньому по дві та більше тис. задекларованих пацієнтів. У 25 разів більше. Масово люди не вертаються в окупацію, як про те намагається говорити російська пропаганда. Ситуація з медичним обслуговуванням в місті критична", - повідомив Лисогор.
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Окрім того, Лисогор повідомив, що зосередивши атакуючі зусилля на Лиманському напрямку, противник намагався просунутися в районах Греківки, Макіївки, Балки Журавки та Білогорівки. Територія поблизу кожного населеного пункту перебуває під постійним вогнем російської артилерії.
"Із реактивної системи залпового вогню загарбники вдарили по Балці Журавці. Застосували в бік села 46 безпілотників", - повідомив Лисогор.