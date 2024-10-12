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У школі в Хрустальному на Луганщині окупанти відкрили клас з посиленою військовою підготовкою

Київ • УНН

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В окупованому Хрустальному відкрили клас з військовою підготовкою для дітей від 5-го класу. У Сіверськодонецьку критична ситуація з медичним обслуговуванням - лише два дільничних лікарі на все місто.

У школі в Хрустальному на Луганщині окупанти відкрили клас з посиленою військовою підготовкою

У школі в Хрустальному на Луганщині відкрили клас з посиленою військовою підготовкою. Офіційно його діяльність куруватиме не армія рф, а так зване "міністерство внутрішніх справ лнр", і готуватимуть там ніби не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в Telеgram, передає УНН.

У школі № 11 в Хрустальному (раніше Красний Луч) відкрили клас з посиленою військовою підготовкою. Офіційно його діяльність куруватиме не армія рф, а так зване "міністерство внутрішніх справ лнр", і готуватимуть там ніби не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів. Щоправда, починаючи вже з 5-го класу для учнів передбачені щоденні двогодинні заняття зі стройової підготовки. До програми також внесено вивчення навичок єдиноборств

- написав Лисогор.

Лисогор також повідомив, що територію окупованого Сіверськодонецька обслуговують усього два дільничних лікарі.

"Безпосередньо місто розділено на 13 дільниць, де і працюють ці два терапевти. Ще один надає допомогу у Борівському, Бобровому, Сиротиному, Осколонівці. Слід зазначити, що до повномасштабного вторгнення у громаді надавали послуги близько 50 сімейних лікарів, які мали у середньому по дві та більше тис. задекларованих пацієнтів. У 25 разів більше. Масово люди не вертаються в окупацію, як про те намагається говорити російська пропаганда. Ситуація з медичним обслуговуванням в місті критична", - повідомив Лисогор.

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Окрім того, Лисогор повідомив, що зосередивши атакуючі зусилля на Лиманському напрямку, противник намагався просунутися в районах Греківки, Макіївки, Балки Журавки та Білогорівки. Територія поблизу кожного населеного пункту перебуває під постійним вогнем російської артилерії.

"Із реактивної системи залпового вогню загарбники вдарили по Балці Журавці. Застосували в бік села 46 безпілотників", - повідомив Лисогор.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Луганська область
Лиман, Україна
Сєвєродонецьк
Артем Лисогор
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