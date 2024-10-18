Правительство одобрило законопроект о создании новой модели рынка железнодорожных перевозок по стандартам ЕС

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который направлен на имплементацию актов законодательства ЕС в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Одобрен проект Закона «О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины». Законопроект направлен на имплементацию актов законодательства ЕС в сфере железнодорожного транспорта, в частности, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС - написал Мельничук.

По его словам, законопроектом предлагается ввести новую модель рынка железнодорожных перевозок, аналогичную европейским железнодорожным стандартам.

В частности, проектом определяются основные требования, обязанности и права оператора инфраструктуры, перевозчика, основные требования к железнодорожному подвижному составу, регулируется деятельность операторов железнодорожного подвижного состава и владельцев подвижного состава - сообщает Мельничук.

Также он отмечает, что закрепляется принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, распространяющийся на всех лиц, заинтересованных в получении таких услуг.

Предусматривается создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями положений законодательства ЕС, что позволит повысить уровень безопасности перевозок в условиях развитой конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Также Мельничук сообщает, что устанавливаются правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта для эксплуатации; вводится европейский подход к обеспечению технического обслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние.

Кроме этого, предусматривается введение функционирования учебных центров, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.

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