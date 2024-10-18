Правительство одобрило законопроект о создании новой модели рынка железнодорожных перевозок по стандартам ЕС

ukenru
Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
  •  11389 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
  •  16258 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
  •  22866 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
  •  59452 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  110558 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  116218 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  116380 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  113211 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  104975 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
17 октября 2024, 11:28  •  102342 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

  •  69290 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  103495 просмотра
В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель

В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель

  •  64575 просмотра
Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья

Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья

  •  87319 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

  •  52714 просмотра
публикации
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

  •  42515 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

  •  52714 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  130521 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  128210 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  153872 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  103495 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  93298 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября 2024, 03:07  •  116177 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  120389 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  107676 просмотра
Актуальное
Правительство одобрило законопроект о создании новой модели рынка железнодорожных перевозок по стандартам ЕС

Правительство одобрило законопроект о создании новой модели рынка железнодорожных перевозок по стандартам ЕС

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 10:36  •  7989 просмотра

Read in English

Правительство Украины одобрило законопроект для имплементации норм ЕС в сфере железнодорожного транспорта. Документ предусматривает новую модель рынка перевозок, равный доступ к инфраструктуре и европейские стандарты безопасности.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который направлен на имплементацию актов законодательства ЕС в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Одобрен проект Закона «О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины». Законопроект направлен на имплементацию актов законодательства ЕС в сфере железнодорожного транспорта, в частности, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС

- написал Мельничук. 

По его словам, законопроектом предлагается ввести новую модель рынка железнодорожных перевозок, аналогичную европейским железнодорожным стандартам. 

В частности, проектом определяются основные требования, обязанности и права оператора инфраструктуры, перевозчика, основные требования к железнодорожному подвижному составу, регулируется деятельность операторов железнодорожного подвижного состава и владельцев подвижного состава

- сообщает Мельничук.

 Также он отмечает, что  закрепляется принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, распространяющийся на всех лиц, заинтересованных в получении таких услуг. 

Предусматривается создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями положений законодательства ЕС, что позволит повысить уровень безопасности перевозок в условиях развитой конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Также Мельничук сообщает, что  устанавливаются правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта для эксплуатации; вводится европейский подход к обеспечению технического обслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние. 

Кроме этого, предусматривается введение функционирования учебных центров, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.

В Укрзализныце рассказали, как идет строительство первой в Украине евроколеи18 октября 2024, 08:42 • 10782 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
verkhovna-radaВерховная Рада
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
artem-lysohorАртем Лисогор
ukrainaУкраина