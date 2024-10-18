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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Укрзализныце рассказали, как идет строительство первой в Украине евроколеи

В Укрзализныце рассказали, как идет строительство первой в Украине евроколеи

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 08:42  •  2238 просмотра

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Укрзализныця активно строит первую в Украине евроколею между Чопом и Ужгородом. Уже проложено 3,5 км из 8,3 км запланированных, работы планируют завершить в этом году.

Железнодорожники проложили уже более 3 км новой колеи по европейским стандартам, которая будет функционировать между Ужгородом и Чопом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

Продолжается активная фаза строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом. В Укрзализныце сообщили, что строительство идет по плану, и уже переложено 3,5 км путей из 8,3 км необходимых. Эти работы планируется завершить уже в этом году. Кроме того, отремонтирован мост и продолжается обновление соответствующих коммуникаций. 

В течение последнего года мы подготовили всю базу для реализации ряда евроинтеграционных инфраструктурных проектов. В частности, нашли финансирование, разработали проектно-сметную документацию, а некоторые проекты уже начали реализовывать

- отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

По его словам, уже в следующем году пассажиры и перевозчики грузов почувствуют эффект от этого проекта, который позволит построить более удобные пассажирские маршруты и увеличит логистические возможности для грузоперевозок.

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Напомним

Укрзализныця в 2023-2024 годах начала реализацию стратегической программы развития в Украине колеи евростандарта. В рамках этого проекта Укрзализныця перекладывает широкую колею, выравнивая ее на перегоне Струмковка - Чоп, где в дальнейшем также параллельно будет уложена евроколея. Таким образом между Ужгородом и Чопом будут функционировать две параллельные колеи: широкая - 1520 мм и евроколея - 1435. Общая стоимость проекта 1,3 млрд грн, 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзализныця получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году.

Кроме того, в планах Укрзализныци в этом году начать строительство участка Мостиска-Скнилов европейской колеи из Польши во Львов. 

ЕС выделит почти 43 млн евро для совершенствования железнодорожной сети в Украине23 июля 2024, 12:29 • 27857 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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