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В Укрзалізниці розповіли, як триває будівництво першої в Україні євроколії

Київ • УНН

 • 18378 перегляди

Укрзалізниця активно будує першу в Україні євроколію між Чопом та Ужгородом. Вже прокладено 3,5 км з 8,3 км запланованих, роботи планують завершити цього року.

В Укрзалізниці розповіли, як триває будівництво першої в Україні євроколії

Залізничники проклали вже понад 3 км нової колії за європейськими стандартами, яка функціонуватиме між Ужгородом та Чопом. Про це УНН пише з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. В Укрзалізниці повідомили, що будівництво йде за планом, і вже перекладено 3,5 км колій з 8,3 км необхідних. Ці роботи планується завершити вже цього року. Крім того, відремонтовано міст і триває оновлення відповідних комунікацій. 

Впродовж останнього року ми підготували всю базу для реалізації низки євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Зокрема, знайшли фінансування, розробили проєктно-кошторисну документацію, а деякі проєкти вже почали реалізовувати

– зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

За його словами, вже наступного року пасажири та перевізники вантажів відчують ефект від цього проєкту, який дасть змогу побудувати більш зручні пасажирські маршрути та збільшить логістичні можливості для вантажоперевезень.

Нагадаємо

Укрзалізниця у 2023-2024 роках розпочала реалізацію стратегічної програми розбудови в Україні колії євростандарту. У рамках цього проєкту Укрзалізниця перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія. Таким чином між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.

Окрім того, в планах Укрзалізниці цього року розпочати будівництво ділянки Мостиська-Скнилів європейської колії з Польщі до Львова. 

ЄС виділить майже 43 млн євро для вдосконалення залізничної мережі в Україні23.07.24, 15:29 • 29083 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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