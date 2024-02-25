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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Будівництво євроколії від кордону з ЄС до Львова планують розпочати цього року - Кубраков

Київ • УНН

 • 29511 перегляди

За словами віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, будівництво ділянки Мостиська-Скнилів європейської колії з Польщі до Львова розпочнеться вже цього року.

Будівництво євроколії від кордону з ЄС до Львова планують розпочати цього року - Кубраков

Будівництво залізничної ділянки європейської колі Мостиська-Скнилів від державного кордону з Польщею до Львова стартує цього року. Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає кореспондент УНН.

Будівництво першої великої ділянки європейської колії, Мостиська-Скнилів. Ми з'єднаємо нашу залізницю з європейською мережею. Це перший проект, ми будуватимемо його вже цього року разом із європейськими партнерами та донорами,

- заявив міністр.

Нагадаємо

Будівництво євроколії на ділянці Мостиська-Скнилів мало стартувати ще 2020 року. Тоді проект оцінювався у понад 20 млн доларів і мав бути завершений наприкінці 2023 року. Одна реалізація проекту не розпочалась. У 2023 році в "Укрзалізниці" заявили, що до кінця 2023 року буде завершене проектування будівництва.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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