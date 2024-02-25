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Строительство евроколеи от границы с ЕС до Львова планируют начать в этом году - Кубраков

Строительство евроколеи от границы с ЕС до Львова планируют начать в этом году - Кубраков

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 13:49  •  8932 просмотра

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По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, строительство участка Мостиска-Скнилов европейской колеи из Польши во Львов начнется уже в этом году.

Строительство железнодорожного участка европейской колеи Мостиска-Скнилов от государственной границы с Польшей до Львова стартует в этом году. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.

Строительство первого большого участка европейской колеи, Мостиска-Скнилов. Мы соединим нашу железную дорогу с европейской сетью. Это первый проект, мы будем строить его уже в этом году вместе с европейскими партнерами и донорами,

- заявил министр.

Напомним

Строительство евроколеи на участке Мостиска-Скнилов должно было стартовать еще в 2020 году. Тогда проект оценивался в более 20 млн долларов и должен был быть завершен в конце 2023 года. Одна реализация проекта не началась. В 2023 году в "Укрзализныце" заявили, что до конца 2023 года будет завершено проектирование строительства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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