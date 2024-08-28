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Розпочався комплекс робіт з підготовки земельного полотна: в "УЗ" розповіли про хід будівництва євроколії від Чопа до Ужгорода

Розпочався комплекс робіт з підготовки земельного полотна: в "УЗ" розповіли про хід будівництва євроколії від Чопа до Ужгорода

Київ • УНН

 • 15305 перегляди

"УЗ" розпочала підготовку земельного полотна для євроколії 1435 мм від Чопа до Ужгорода. Проект вартістю 1,3 млрд грн передбачає будівництво 22 км колії та має бути завершений до липня 2025 року.

"Укрзалізниця" розпочала комплекс робіт з підготовки земельного полотна до укладення євроколії 1435 мм, яка з'єднає Ужгород з великими європейськими містами. Залізничники збирають на власних потужностях рейкошпальну решітку, а також проводять ремонт штучних споруд, які знаходяться вздовж дільниці. Про це повідомляє "УЗ", передає УНН.

Компанія на дільниці Чоп - Ужгород розпочала комплекс робіт з підготовки земельного полотна до укладення євроколії 1435 мм. Для цієї дільниці залізничники наразі збирають на власних потужностях рейкошпальну решітку. Також триває ремонт штучних споруд, які знаходяться вздовж дільниці. Раніше залізничники вже виконали комплекс підготовчих робіт. Зокрема, проведена зачистка місця будівництва від порослі, чагарників, завершено поточний ремонт колії №2 станції Струмківка для руху залізнично-будівельної техніки,

- повідомили в “УЗ”.

Деталі

В "Укрзалізниці" додали, що будівництво, загальна вартість якого 1,3 млрд гривень, йде за графіком і буде завершена до липня 2025 року.

Проєкт передбачає:

  • будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту;
  • реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення;
  • оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Нагадаємо

Україна розпочала проект будівництва європейської колії Чоп-Ужгород, яка з'єднає Ужгород з великими європейськими містами.

Павло Башинський

Павло Башинський

Економіка

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