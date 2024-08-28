Розпочався комплекс робіт з підготовки земельного полотна: в "УЗ" розповіли про хід будівництва євроколії від Чопа до Ужгорода

"Укрзалізниця" розпочала комплекс робіт з підготовки земельного полотна до укладення євроколії 1435 мм, яка з'єднає Ужгород з великими європейськими містами. Залізничники збирають на власних потужностях рейкошпальну решітку, а також проводять ремонт штучних споруд, які знаходяться вздовж дільниці. Про це повідомляє "УЗ", передає УНН.

Компанія на дільниці Чоп - Ужгород розпочала комплекс робіт з підготовки земельного полотна до укладення євроколії 1435 мм. Для цієї дільниці залізничники наразі збирають на власних потужностях рейкошпальну решітку. Також триває ремонт штучних споруд, які знаходяться вздовж дільниці. Раніше залізничники вже виконали комплекс підготовчих робіт. Зокрема, проведена зачистка місця будівництва від порослі, чагарників, завершено поточний ремонт колії №2 станції Струмківка для руху залізнично-будівельної техніки,