Начался комплекс работ по подготовке земельного полотна: в "УЗ" рассказали о ходе строительства евроколеи от Чопа до Ужгорода

"Укрзализныця" начала комплекс работ по подготовке земельного полотна к укладке евроколеи 1435 мм, которая соединит Ужгород с крупными европейскими городами. Железнодорожники собирают на собственных мощностях рельсошпальную решетку, а также проводят ремонт искусственных сооружений, которые находятся вдоль участка. Об этом сообщает "УЗ", передает УНН.

Компания на участке Чоп - Ужгород начала комплекс работ по подготовке земельного полотна к укладке евроколеи 1435 мм. Для этого участка железнодорожники сейчас собирают на собственных мощностях рельсошпальную решетку. Также продолжается ремонт искусственных сооружений, которые находятся вдоль участка. Ранее железнодорожники уже выполнили комплекс подготовительных работ. В частности, проведена зачистка места строительства от поросли, кустарников, завершен текущий ремонт пути №2 станции Струмковка для движения железнодорожно-строительной техники, - сообщили в "УЗ".

Детали

В "Укрзализныце" добавили, что строительство, общая стоимость которого 1,3 млрд гривен, идет по графику и будет завершено до июля 2025 года.

Проект предусматривает:

строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта;

реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения;

оснащение пути двусторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

Напомним

Украина начала проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород, которая соединит Ужгород с крупными европейскими городами.