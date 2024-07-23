Киев • УНН
Укрзализныця получит 43 млн евро от ЕС для развития евроколеи. Проект предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие колеи 1435 мм на участках Чоп-Львов и Львов-Черновцы-Вадул-Сирет.
Евросоюз выделит Укрзализныце почти 43 млн евро в рамках программы Европейского Союза «Механизм „Соединение Европы“ (CEF) для реализации стратегических инфраструктурных проектов, которые будут направлены на развитие евроколеи на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.
Детали
Отмечается, что проектная заявка была одобрена Координационным Комитетом программы 16 июля 2024 года. Проект предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие пути 1435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.
Его общий бюджет 85,91 млн евро, CEF предоставит Укрзализныце 42,95 млн евро.
С помощью средств планируют реализовать:
Также предусмотрены расходы на проведение экспертизы на соответствие требованиям TSI вышеупомянутых проектов, а также участков Ковель - Ягодин - Госграница и Медика/Мостиска II - Львов (Скнилов).
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