Евросоюз выделит Укрзализныце почти 43 млн евро в рамках программы Европейского Союза «Механизм „Соединение Европы“ (CEF) для реализации стратегических инфраструктурных проектов, которые будут направлены на развитие евроколеи на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.

Детали

Отмечается, что проектная заявка была одобрена Координационным Комитетом программы 16 июля 2024 года. Проект предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие пути 1435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

Его общий бюджет 85,91 млн евро, CEF предоставит Укрзализныце 42,95 млн евро.

С помощью средств планируют реализовать:

проектирование реконструкции сооружений железной дороги с внедрением колеи 1435 мм на участке Чоп - Львов;

проектирование реконструкции сооружений железной дороги со строительством колеи 1435 мм и электрификацией на участке Львов - Черновцы - Вадул-Сирет - Госграница;



разработку стратегии реконструкции Львовского железнодорожного узла с учетом перспектив расширения железнодорожной сети колеи шириной 1435 мм трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) на территории Украины;



проектирование и строительство пути 1435 мм с электрификацией на участке Павлово-2 / Матевце - Ужгород;



электрификацию пути 1435 мм на участке Чоп - Ужгород.



Также предусмотрены расходы на проведение экспертизы на соответствие требованиям TSI вышеупомянутых проектов, а также участков Ковель - Ягодин - Госграница и Медика/Мостиска II - Львов (Скнилов).

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