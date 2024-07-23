Киев • УНН
Укрзализныця увеличивает количество рейсов Интерсити Киев-Одесса в июле и августе из-за высокого спроса. Поезд украинского производства Тарпан позволит увеличить предложение мест на 50%.
Количество рейсов поездов «Интерсити» на маршруте Киев-Одесса в июле и августе увеличат из-за высокого спроса, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.
Детали
«Добавляем мест в Одессу в пиковый сезон перевозок», - указали в компании в соцсетях.
В УЗ отметили, что две недели назад мы запустили «Интерсити» №761/762 по маршруту Киев-Одесса. «За это время видим устойчивый спрос пассажиров на это направление, поэтому находим возможности добавить рейсов в Одессу, гибко оперируя подвижным составом железной дороги», - говорится в сообщении.
Поэтому, с завтрашнего дня «Интерсити» в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также - 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:
«В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на ~50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами», - указали в УЗ.
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