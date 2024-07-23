Количество рейсов поездов «Интерсити» на маршруте Киев-Одесса в июле и августе увеличат из-за высокого спроса, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.

Детали

«Добавляем мест в Одессу в пиковый сезон перевозок», - указали в компании в соцсетях.

В УЗ отметили, что две недели назад мы запустили «Интерсити» №761/762 по маршруту Киев-Одесса. «За это время видим устойчивый спрос пассажиров на это направление, поэтому находим возможности добавить рейсов в Одессу, гибко оперируя подвижным составом железной дороги», - говорится в сообщении.

Поэтому, с завтрашнего дня «Интерсити» в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также - 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:

отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу - в 13:34;

обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

«В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на ~50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами», - указали в УЗ.

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