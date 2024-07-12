Киев • УНН
С 1 августа Укрзализныця добавит женские купе в четыре поезда дальнего следования, чтобы гарантировать приватность и безопасность пассажирок, путешествующих с детьми.
С 1 августа "Укрзализныця" добавит женские купе к четырем рейсам дальнего следования. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.
Детали
Женские купе на следующих четырех рейсах дальнего сообщения:
- № 1/2 Харьков - Ивано-Франковск.
- № 5/6 Запорожье - Ясиня;
- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;
- № 95/96 Киев - Рахов.
В компании подчеркивают, что по стоимости они традиционно никоим образом не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную приватность и ощущение безопасности во время путешествия.
Укрзализныця увеличит горизонт бронирования билетов для военных7 июля 2024, 00:15 • 27444 просмотра
Укрзализныця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров - 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с длинным временем курсирования, которые являются популярными именно для отдыха мам с детьми младшего возраста.
Отмечается, что билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.
Также в компании напоминают, что посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Напомним
В Укрзализныце заявили, что почти 400 вагонов имеют кондиционеры, в фирменных поездах, тогда как еще около 650 вагонов имеют устаревшие системы кондиционирования, которые могут работать с перебоями во время летней жары.