С 1 августа "Укрзализныця" добавит женские купе к четырем рейсам дальнего следования. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Женские купе на следующих четырех рейсах дальнего сообщения:

- № 1/2 Харьков - Ивано-Франковск.

- № 5/6 Запорожье - Ясиня;

- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

- № 95/96 Киев - Рахов.

В компании подчеркивают, что по стоимости они традиционно никоим образом не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную приватность и ощущение безопасности во время путешествия.

Укрзализныця увеличит горизонт бронирования билетов для военных

Укрзализныця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров - 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с длинным временем курсирования, которые являются популярными именно для отдыха мам с детьми младшего возраста. - отмечает председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Отмечается, что билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.

Также в компании напоминают, что посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Напомним

В Укрзализныце заявили, что почти 400 вагонов имеют кондиционеры, в фирменных поездах, тогда как еще около 650 вагонов имеют устаревшие системы кондиционирования, которые могут работать с перебоями во время летней жары.