Укрзализныця увеличит горизонт бронирования билетов для военных
Киев • УНН
С 8 июля Укрзализныця позволит военнослужащим бронировать билеты на срочные поездки за 5 суток до отправления и в день отправления, расширив перечень поездов с приоритетным бронированием для военных, чтобы удовлетворить спрос на поездки в/из прифронтовых регионов.
С 8 июля военнослужащие смогут бронировать билеты для срочных поездок от 5 суток до отправления, до непосредственно дня отправления. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает УНН.
Детали
С 8 июля военнослужащие смогут бронировать билеты для поездок в горизонте от 5 дней до поездки, и даже в непосредственно день поездки.
Кроме этого, "Укрзализныця" расширяет перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих через сервис, что позволит гарантированно покрывать большую часть потребности в билетах для срочных командировок из или в прифронтовые регионы.
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