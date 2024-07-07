Укрзализныця увеличит горизонт бронирования билетов для военных

С 8 июля военнослужащие смогут бронировать билеты для срочных поездок от 5 суток до отправления, до непосредственно дня отправления. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает УНН.

Детали

С 8 июля военнослужащие смогут бронировать билеты для поездок в горизонте от 5 дней до поездки, и даже в непосредственно день поездки.

Кроме этого, "Укрзализныця" расширяет перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих через сервис, что позволит гарантированно покрывать большую часть потребности в билетах для срочных командировок из или в прифронтовые регионы.

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