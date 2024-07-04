Почти 400 вагонов Укрзализныци имеют кондиционеры, в фирменных поездах, тогда как еще около 650 вагонов имеют устаревшие системы кондиционирования, которые могут работать с перебоями во время летней жары, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.

Детали

"В этот уикенд жара обещает вернуться снова, а значит вопрос, как сделать свою поездку в поезде максимально комфортной, снова набирает актуальность", - отметили в Укрзализныце и рассказали больше на "самую жаркую" тему.

"Гарантированно обеспечены функциональной системой кондиционирования почти 400 вагонов Укрзализныци: прежде всего такие вагоны стоят в составе поездов №92/91 Львов - Киев, №106/105 Одесса - Киев, №63/64 Харьков - Львов, №12/11 Львов - Одесса, №29/30 Киев - Ужгород, №15/16 Харьков - Ясиня, №17/18 Харьков - Ужгород и ряда других фирменных поездов", - указали в УЗ.

Сообщается, что все они маркированы пометкой "снежинки" в приложении и на сайте Укрзализныци.

"Еще около 650 вагонов тоже имеют кондиционеры, но устаревшей модификации, поэтому могут работать с перебоями. Мы не маркируем такие вагоны пометкой "снежинки" несмотря на физическое наличие кондиционера. При максимальных температурах воздуха охлаждение в этом вагоне может быть слабым, поэтому уже на этапе покупки мы об этом сигнализируем отсутствием "снежинки", - сообщили в УЗ.

Дополнение

Перед сезоном летних перевозок железнодорожники, по данным УЗ, отремонтировали системы кондиционирования на 168 вагонах: это уже сейчас помогает сделать путешествия более комфортными.

Система кондиционирования воздуха в вагонах, как сообщается, имеет свои особенности: она начинает работать через 20 минут после отправления поезда, а полную мощность кондиционер набирает, когда поезд движется со скоростью более 40 км/ч.

"Интересно, что наличие или отсутствие кондиционирования в вагоне напрямую не влияет на стоимость билета в нем, поскольку последняя формируется преимущественно в зависимости от длины маршрута, фирменности поезда, категории вагона и класса места", - отметили в УЗ.

Температурная норма в вагонах с кондиционированием, как указано, должна колебаться в пределах +22...+26 ℃.