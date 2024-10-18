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Уряд схвалив законопроєкт щодо створення нової моделі ринку залізничних перевезень за стандартами ЄС 

Київ • УНН

 • 68080 перегляди

Уряд України схвалив законопроєкт для імплементації норм ЄС у сфері залізничного транспорту. Документ передбачає нову модель ринку перевезень, рівний доступ до інфраструктури та європейські стандарти безпеки.

Уряд схвалив законопроєкт щодо створення нової моделі ринку залізничних перевезень за стандартами ЄС 

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який спрямований на імплементацію актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Схвалено проєкт Закону "Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України". Законопроєкт спрямований на імплементацію актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту, зокрема, визначених Угодою про асоціацію з ЄС

- написав Мельничук. 

За його словами, законопроєктом пропонується запровадити нову модель ринку залізничних перевезень, аналогічну європейським залізничним стандартам. 

Зокрема, проєктом визначаються основні вимоги, обов'язки та права оператора інфраструктури, перевізника, основні вимоги до залізничного рухомого складу, врегульовується діяльність операторів залізничного рухомого складу та володільців рухомого складу

- повідомляє Мельничук.

 Також він зазначає, що  закріплюється принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури, що поширюється на всіх осіб, зацікавлених в отриманні таких послуг. 

Передбачається створення системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства ЄС, що дозволить підвищити рівень безпеки перевезень в умовах розвинутої конкуренції на ринку залізничних перевезень.

Також Мельничук повідомляє, що  встановлюються правові основи технічного регулювання та допуску підсистем залізничного транспорту для експлуатації; запроваджується європейський підхід до забезпечення технічного обслуговування рухомого складу та відповідальності за його безпечний стан. 

Крім цього, передбачається запровадження функціонування навчальних центрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації машиністів.

В Укрзалізниці розповіли, як триває будівництво першої в Україні євроколії18.10.24, 11:42 • 18376 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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