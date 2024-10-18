Уряд схвалив законопроєкт щодо створення нової моделі ринку залізничних перевезень за стандартами ЄС
Київ • УНН
Уряд України схвалив законопроєкт для імплементації норм ЄС у сфері залізничного транспорту. Документ передбачає нову модель ринку перевезень, рівний доступ до інфраструктури та європейські стандарти безпеки.
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який спрямований на імплементацію актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Схвалено проєкт Закону "Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України". Законопроєкт спрямований на імплементацію актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту, зокрема, визначених Угодою про асоціацію з ЄС
За його словами, законопроєктом пропонується запровадити нову модель ринку залізничних перевезень, аналогічну європейським залізничним стандартам.
Зокрема, проєктом визначаються основні вимоги, обов'язки та права оператора інфраструктури, перевізника, основні вимоги до залізничного рухомого складу, врегульовується діяльність операторів залізничного рухомого складу та володільців рухомого складу
Також він зазначає, що закріплюється принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури, що поширюється на всіх осіб, зацікавлених в отриманні таких послуг.
Передбачається створення системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства ЄС, що дозволить підвищити рівень безпеки перевезень в умовах розвинутої конкуренції на ринку залізничних перевезень.
Також Мельничук повідомляє, що встановлюються правові основи технічного регулювання та допуску підсистем залізничного транспорту для експлуатації; запроваджується європейський підхід до забезпечення технічного обслуговування рухомого складу та відповідальності за його безпечний стан.
Крім цього, передбачається запровадження функціонування навчальних центрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації машиністів.
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