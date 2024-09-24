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Через бездіяльність діячів так званої "лнр" поблизу Антрациту вигоріло село, у Сіверськодонецьку не працюють ліфти

Через бездіяльність діячів так званої "лнр" поблизу Антрациту вигоріло село, у Сіверськодонецьку не працюють ліфти

Київ • УНН

 • 16255 перегляди

У так званій "лнр" не впоралися з пожежами, через це село Христофорівка повністю вигоріло. У Сіверськодонецьку після окупації не працює жоден ліфт, їх ремонт очікується не раніше, ніж за кілька років.

У так званій "лнр" не змогли впоратися з пожежами, і тому в Антрацитівській громаді повністю вигоріло село Христофорівка, у Сіверськодонецьку після окупації не працює жоден ліфт. Про це повідомили у Луганській ОДА, передає УНН.

Деталі

У ЛОДА розповіли, що попри заяви окупантів про ліквідацію більшості осередків пожеж у так званій "лнр", у Антрацитівській громаді через їх бездіяльність фактично ліквідоване село Христофорівка.

Вцілілих будинків там майже не залишилося. Вигоріло понад 95 % домогосподарств. Рятувальників там так і не побачили, бо вони були розосереджені по "найбільш важливих об’єктах". Цей населених пункт до зазначеного переліку не увійшов

- повідомили в ЛОВА.

Також в обладміністрації зазначили, що у багатоповерхівках Сіверськодонецька не працює жоден ліфт. Вони почергово вийшли з ладу навесні 2022 року, коли місто потерпало від масованих російських обстрілів. За понад два роки загарбники не приділили наявній проблеми ніякої уваги. Ремонту замало – потрібна повна заміна механізму. Обіцяють почати цю роботи, коли повністю завершать відновлення житлового фонду. Тобто, очікувати ще не один і не два роки.

Додамо

На Куп’янському напрямку росіяни атакували біля Стельмахівки. На Лиманському – підрозділи загарбників не припиняють штурми біля Макіївки та Балки Журавки (Невського).

У районі Балки Журавки точаться важкі бої. Ворог кидає туди багато сил і засобів, але наші хлопці нищать противника. Це село росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії, застосували в бік населеного пункту 60 безпілотників. Сусідня Макіївка зазнала уражень з артилерії та БпЛА

– поінформував очільник Луганщини Артем Лисогор.

Нагадаємо

У так званій "лнр" українців без паспортів рф вносять до реєстру іноземців, обмежуючи їх права з 2025 року. В Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир, чиї власники не повернулися.

Окупанти ввели режим НС на Луганщині через масштабні пожежі, ворог вдарив з авіації поблизу Твердохлібового - ОВА18.09.24, 09:45 • 13980 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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