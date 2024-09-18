Окупанти ввели режим НС на Луганщині через масштабні пожежі, ворог вдарив з авіації поблизу Твердохлібового - ОВА

На окупованій території Луганської області - 80 нових осередків пожеж, у так званій "лнр" введений режим надзвичайної ситуації. Минулої доби противник вдарив з авіації поблизу Твердохлібового. В рф рекомендували в школах області провести 218 пропагандистських заходів для молоді. Про це йдеться у зведенні Луганської ОВА за 18 вересня, передає УНН.

Окупанти ввели у так званій "лнр" режим надзвичайної ситуації. Пожежі вирують на території сімох адміністративно-територіальних одиниць. Найважча ситуація навколо Антрациту та Станиці Луганської. За минулу добу виникли понад 80 осередків займання - розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, кількість згорілих домогосподарств вже рахується сотнями. Запах гару досяг Луганська.

Втім окупанти не поспішають евакуювати людей.

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Як вказав Лисогор, безпекова ситуація у деокупованих населених пунктах складна.

"У бік Невського, де ще залишаються люди, загарбники спрямували 62 безпілотники. Обстріляли село з реактивної і ствольної артилерії. Били вони й по Макіївці. Загалом на цій ділянці фронту росіяни відкривали вогонь 130 разів. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами в районі Твердохлібового", – розповів Лисогор.

Бойові дії точилися поблизу Андріївки, Макіївки та Невського.

Також голова ОВА розповів, що протягом навчального року 2024-2025 освітнім установам на окупованих територіях Луганщини російське профільне міністерство рекомендує провести 218 пропагандистських заходів для молоді. Тобто, орієнтовно, кожного дня по заходу.

Серед них – і всеросійський чемпіонат з пілотування дронами. У переможців будуть підвищені шанси потрапити під мобілізацію, вказав Лисогор.

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