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Окупанти ввели режим НС на Луганщині через масштабні пожежі, ворог вдарив з авіації поблизу Твердохлібового - ОВА

Окупанти ввели режим НС на Луганщині через масштабні пожежі, ворог вдарив з авіації поблизу Твердохлібового - ОВА

Київ • УНН

 • 13980 перегляди

На окупованій Луганщині виникло 80 нових осередків пожеж, введено режим НС. Ворог завдав авіаудару біля Твердохлібового, обстріляв Невське та Макіївку. рф планує 218 пропагандистських заходів для молоді.

На окупованій території Луганської області - 80 нових осередків пожеж, у так званій "лнр" введений режим надзвичайної ситуації. Минулої доби противник вдарив з авіації поблизу Твердохлібового. В рф рекомендували в школах області провести 218 пропагандистських заходів для молоді. Про це йдеться у зведенні Луганської ОВА за 18 вересня, передає УНН.

Окупанти ввели у так званій "лнр" режим надзвичайної ситуації. Пожежі вирують на території сімох адміністративно-територіальних одиниць. Найважча ситуація навколо Антрациту та Станиці Луганської. За минулу добу виникли понад 80 осередків займання

- розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, кількість згорілих домогосподарств вже рахується сотнями. Запах гару досяг Луганська.

Втім окупанти не поспішають евакуювати людей.

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Як вказав Лисогор, безпекова ситуація у деокупованих населених пунктах складна.

"У бік Невського, де ще залишаються люди, загарбники спрямували 62 безпілотники. Обстріляли село з реактивної і ствольної артилерії. Били вони й по Макіївці. Загалом на цій ділянці фронту росіяни відкривали вогонь 130 разів. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами в районі Твердохлібового", – розповів Лисогор.

Бойові дії точилися поблизу Андріївки, Макіївки та Невського.

Також голова ОВА розповів, що протягом навчального року 2024-2025 освітнім установам на окупованих територіях Луганщини російське профільне міністерство рекомендує провести 218 пропагандистських заходів для молоді. Тобто, орієнтовно, кожного дня по заходу.

Серед них – і всеросійський чемпіонат з пілотування дронами. У переможців будуть підвищені шанси потрапити під мобілізацію, вказав Лисогор.

У ГУР розповіли, як рф використовує сирійських найманців як "гарматне м'ясо" на Луганщині17.09.24, 11:16 • 22776 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
artem-lysohorАртем Лисогор
luhanskЛуганськ

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