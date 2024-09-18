Киев • УНН
На оккупированной Луганщине возникло 80 новых очагов пожаров, введен режим ЧС. Враг нанес авиаудар возле Твердохлебово, обстрелял Невское и Макеевку. рф планирует 218 пропагандистских мероприятий для молодежи.
На оккупированной территории Луганской области - 80 новых очагов пожаров, в так называемой «лнр» введен режим чрезвычайной ситуации. За прошедшие сутки противник ударил из авиации вблизи Твердохлебово. В рф рекомендовали в школах области провести 218 пропагандистских мероприятий для молодежи. Об этом говорится в сводке Луганской ОГА за 18 сентября, передает УНН.
Оккупанты ввели в так называемой «лнр» режим чрезвычайной ситуации. Пожары бушуют на территории семи административно-территориальных единиц. Самая тяжелая ситуация вокруг Антрацита и Станицы Луганской. За минувшие сутки возникли более 80 очагов возгорания
По его словам, количество сгоревших домохозяйств уже считается сотнями. Запах гари достиг Луганска.
Впрочем оккупанты не спешат эвакуировать людей.
кремль вимагає від гауляйтерів наростити темпи паспортизації на ТОТ України - Спротив17 сентября 2024, 14:38 • 32226 просмотров
Как указал Лысогор, ситуация с безопасностью в деоккупированных населенных пунктах сложная.
«В сторону Невского, где еще остаются люди, захватчики направили 62 беспилотника. Обстреляли село из реактивной и ствольной артиллерии. Били они и по Макеевке. Всего на этом участке фронта россияне открывали огонь 130 раз. Вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Твердохлебово», - рассказал Лысогор.
Боевые действия велись вблизи Андреевки, Макеевки и Невского.
Также председатель ОВА рассказал, что в течение учебного года 2024-2025 образовательным учреждениям на оккупированных территориях Луганщины российское профильное министерство рекомендует провести 218 пропагандистских мероприятий для молодежи. То есть, ориентировочно, каждый день по мероприятию.
Среди них - и всероссийский чемпионат по пилотированию дронами. У победителей будут повышенные шансы попасть под мобилизацию, указал Лысогор.
У ГУР розповіли, як рф використовує сирійських найманців як "гарматне м'ясо" на Луганщині17 сентября 2024, 08:16 • 21615 просмотров