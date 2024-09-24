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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за бездействия деятелей так называемой "лнр" вблизи Антрацита выгорело село, в Северодонецке не работают лифты

Из-за бездействия деятелей так называемой "лнр" вблизи Антрацита выгорело село, в Северодонецке не работают лифты

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 07:21  •  10912 просмотра

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В так называемой "лнр" не справились с пожарами, из-за этого село Христофоровка полностью выгорело. В Северодонецке после оккупации не работает ни один лифт, их ремонт ожидается не раньше, чем через несколько лет.

В так называемой "лнр" не смогли справиться с пожарами, и поэтому в Антрацитовской громаде полностью выгорело село Христофоровка, в Северодонецке после оккупации не работает ни один лифт. Об этом сообщили в Луганской ОГА, передает УНН.

Детали

В ЛОГА рассказали, что несмотря на заявления оккупантов о ликвидации большинства очагов пожаров в так называемой "лнр", в Антрацитовской громаде из-за их бездействия фактически ликвидировано село Христофоровка.

Уцелевших домов там почти не осталось. Выгорело более 95% домохозяйств. Спасателей там так и не увидели, потому что они были рассредоточены по "наиболее важным объектам". Этот населенных пункт в указанный перечень не вошел

- сообщили в ЛОВА.

Также в обладминистрации отметили, что в многоэтажках Северодонецка не работает ни один лифт. Они поочередно вышли из строя весной 2022 года, когда город страдал от массированных российских обстрелов. За более чем два года захватчики не уделили существующей проблеме никакого внимания. Ремонта мало - нужна полная замена механизма. Обещают начать эту работы, когда полностью завершат восстановление жилого фонда. То есть, ожидать еще не один и не два года.

Добавим

На Купянском направлении россияне атаковали возле Стельмаховки. На Лиманском - подразделения захватчиков не прекращают штурмы возле Макеевки и Балки Журавки (Невского).

В районе Балки Журавки идут тяжелые бои. Враг бросает туда много сил и средств, но наши ребята уничтожают противника. Это село россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии, применили в сторону населенного пункта 60 беспилотников. Соседняя Макеевка получила поражения из артиллерии и БпЛА

- проинформировал глава Луганщины Артем Лысогор.

Напомним

В так называемой "лнр" украинцев без паспортов рф вносят в реестр иностранцев, ограничивая их права с 2025 года. В Северодонецке оккупанты пытаются узаконить "национализацию" квартир, чьи владельцы не вернулись.

Оккупанты ввели режим ЧС на Луганщине из-за масштабных пожаров, враг ударил из авиации вблизи Твердохлебово - ОВА18 сентября 2024, 06:45 • 13492 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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