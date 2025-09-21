російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав
Київ • УНН
олександра лапіна, екс-командувача угруповань "Центр" і "Північ", звільнили з армії рф. Він стане помічником глави татарстану.
У росії звільнили з лав збройних сил олександра лапіна, колишнього командувача угруповань "Центр" і "Північ", відомого своїми провалами під час російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
На момент звільнення лапін обіймав посаду командувача військами ленінградського військового округу, має звання генерал-полковника. Повідомляється, що після звільнення з армії лапін стане помічником глави татарстану рустама мінніханова.
На посаді командувача військами ленінградського військового округу лапіна змінив генерал-полковник євген нікіфоров, йдеться в повідомленні.
Довідка
олександр лапін під час повномасштабного вторгнення в Україну керував невдалими наступальними діями на Суми і Чернігів, а також командував окупаційними військами під час боїв за Лисичанськ на Луганщині.
У липні 2022 року його нагородили званням героя російської федерації, а в листопаді того ж року рамзан кадиров, глава чечні, звинуватив лапіна у відступі російських військ з Лиману на Донеччині.
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський19.09.25, 21:48 • 60020 переглядiв