07:39 • 5478 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
05:00 • 18479 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 30322 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 44415 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 44620 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 63771 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 74832 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 60021 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 55710 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 48912 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
05:00 • 18468 перегляди
російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав

Київ • УНН

 • 106 перегляди

олександра лапіна, екс-командувача угруповань "Центр" і "Північ", звільнили з армії рф. Він стане помічником глави татарстану.

російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав

У росії звільнили з лав збройних сил олександра лапіна, колишнього командувача угруповань "Центр" і "Північ", відомого своїми провалами під час російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

На момент звільнення лапін обіймав посаду командувача військами ленінградського військового округу, має звання генерал-полковника. Повідомляється, що після звільнення з армії лапін стане помічником глави татарстану рустама мінніханова.

На посаді командувача військами ленінградського військового округу лапіна змінив генерал-полковник євген нікіфоров, йдеться в повідомленні.

Довідка

олександр лапін під час повномасштабного вторгнення в Україну керував невдалими наступальними діями на Суми і Чернігів, а також командував окупаційними військами під час боїв за Лисичанськ на Луганщині.

У липні 2022 року його нагородили званням героя російської федерації, а в листопаді того ж року рамзан кадиров, глава чечні, звинуватив лапіна у відступі російських військ з Лиману на Донеччині.

ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський19.09.25, 21:48 • 60020 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Донецька область
Луганська область
Лисичанськ
Україна
Чернігів
Суми