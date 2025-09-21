$41.250.00
российского генерала лапина уволили из армии: какую новую должность он получил

Киев • УНН

 • 56 просмотра

александра лапина, экс-командующего группировками "Центр" и "Север", уволили из армии рф. Он станет помощником главы татарстана.

российского генерала лапина уволили из армии: какую новую должность он получил

В россии уволен из рядов вооруженных сил александр лапин, бывший командующий группировками "Центр" и "Север", известный своими провалами во время российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

На момент увольнения лапин занимал должность командующего войсками ленинградского военного округа, имеет звание генерал-полковника. Сообщается, что после увольнения из армии лапин станет помощником главы татарстана рустама минниханова.

На посту командующего войсками ленинградского военного округа лапина сменил генерал-полковник евгений никифоров, говорится в сообщении.

Справка

александр лапин во время полномасштабного вторжения в Украину руководил неудачными наступательными действиями на Сумы и Чернигов, а также командовал оккупационными войсками во время боев за Лисичанск в Луганской области.

В июле 2022 года его наградили званием героя российской федерации, а в ноябре того же года рамзан кадыров, глава чечни, обвинил лапина в отступлении российских войск из Лимана в Донецкой области.

ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский19.09.25, 21:48 • 60005 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Донецкая область
Луганская область
Лисичанск
Украина
Чернигов
Сумы