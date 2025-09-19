$41.250.05
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 3518 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 9696 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 12116 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 23624 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 19930 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 26078 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 36259 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 38932 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 55715 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский

Киев • УНН

 • 206 просмотра

В Донецкой области украинские войска продвинулись вглубь обороны противника на 3-7 км, восстановив контроль над семью населенными пунктами. В общей сложности освобождено 160 км² территории, а еще 171 км² зачищено от ДРГ.

ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский

Продвижение украинских войск в глубину обороны противника в Донецкой области составляет от 3 до 7 километров. Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ противника - девять. Об этом сообщил Главком ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Донецкой области, на Добропольском направлении. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров. Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ противника - девять

- сообщил Сырский.

По его словам, всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² - зачищено от ДРГ.

Потери российского агрессора в личном составе за это время составили 2456 человек, из них безвозвратные - 1322. Существенно пополнен "обменный фонд" для возвращения украинских защитников и защитниц из российского плена

- сообщил Главком.

Также оккупанты потеряли - 817 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков - 12, боевых бронированных машин - 37, артсистем - 162, РСЗО - 5, автотехники - 382, мотоциклов - 58, специальной техники - 1, БпЛА - 160, резюмировал Сырский.

Минус 1150 солдат и куча железа: Генштаб отчитался о потерях врага за сутки

Антонина Туманова

Война в Украине
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский