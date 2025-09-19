ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский

Продвижение украинских войск в глубину обороны противника в Донецкой области составляет от 3 до 7 километров. Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ противника - девять. Об этом сообщил Главком ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Донецкой области, на Добропольском направлении. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров. Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ противника - девять - сообщил Сырский.

По его словам, всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² - зачищено от ДРГ.

Потери российского агрессора в личном составе за это время составили 2456 человек, из них безвозвратные - 1322. Существенно пополнен "обменный фонд" для возвращения украинских защитников и защитниц из российского плена - сообщил Главком.

Также оккупанты потеряли - 817 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков - 12, боевых бронированных машин - 37, артсистем - 162, РСЗО - 5, автотехники - 382, мотоциклов - 58, специальной техники - 1, БпЛА - 160, резюмировал Сырский.

