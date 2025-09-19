$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 280 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 3626 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 9810 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 12169 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 23712 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 19971 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 26121 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 36278 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 39001 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 55748 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 15634 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні19 вересня, 10:27 • 23971 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 12888 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 6004 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 12896 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 12927 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 23717 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 26125 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 55750 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 62026 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Ольга Стефанишина
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Естонія
Південна Корея
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00 • 12177 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 12925 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 6036 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 12904 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 15652 перегляди
Актуальне
TikTok
МіГ-31
Свіфт
БМ-30 «Смерч»
Spotify

ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський

Київ • УНН

 • 272 перегляди

На Донеччині українські війська просунулися вглиб оборони противника на 3-7 км, відновивши контроль над сімома населеними пунктами. Загалом звільнено 160 км² території, а ще 171 км² зачищено від ДРГ.

ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський

Просування наших військ у глибину оборони противника на Донеччині становить від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять. Про це повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять 

- повідомив Сирський.

За його словами, загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² - зачищено від ДРГ.

Втрати російського агресора у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні - 1322. Суттєво поповнено "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону 

- повідомив Головком.

Також окупанти втратили - 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків - 12, бойових броньованих машин - 37, артсистем - 162, РСЗВ - 5, автотехніки - 382, мотоциклів - 58, спецільної техніки - 1, БпЛА - 160, резюмував Сирський.

Мінус 1150 солдатів та купа залізяччя: Генштаб відзвітував про втрати ворога за добу19.09.25, 07:31 • 3578 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Донецька область
Збройні сили України
Олександр Сирський