ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський

Просування наших військ у глибину оборони противника на Донеччині становить від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять. Про це повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять

За його словами, загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² - зачищено від ДРГ.

Втрати російського агресора у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні - 1322. Суттєво поповнено "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону