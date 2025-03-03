Пропагандисти рф поширюють черговий фейк про "біолабораторії в Україні" - ЦПД

Російські пропагандистські ресурси знову розповсюдили вигадану історію про "насильницькі медичні експерименти над дітьми" в окупованому Лисичанську. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації., пише УНН.

Ворожі ресурси розповсюджують новини, що нібито в окупованому Лисичанську знайдені докази "насильницьких медичних експериментів над дітьми" в дитячому домі. Начебто знайдено список дітей, "яким кололи невідомі вакцини, привезені іноземними медиками,

Зазначається, що ці публікації пропагандистів, як і всі попередні про "біологічні лабораторії" та "нелюдські тортури в медзакладах", є повністю вигаданими та не містять жодних натяків на наявність доказів.

Попри те, що фейки про "біологічні лабораторії" вже давно стали мемом, який підкреслює безглуздість і примітивність російської пропаганди, ресурси рф регулярно повертаються до них. Так кремль намагається, спекулюючи на страхах людей, виправдовувати війну проти України та дискредитувати українську владу,