Пропагандисти рф поширюють черговий фейк про "біолабораторії в Україні" - ЦПД
Київ • УНН
російські пропагандисти розповсюджують неправдиву інформацію про "медичні експерименти над дітьми" в Лисичанську. ЦПД спростовує ці заяви та пояснює, що це чергова спроба рф виправдати війну проти України.
Російські пропагандистські ресурси знову розповсюдили вигадану історію про "насильницькі медичні експерименти над дітьми" в окупованому Лисичанську. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації., пише УНН.
Ворожі ресурси розповсюджують новини, що нібито в окупованому Лисичанську знайдені докази "насильницьких медичних експериментів над дітьми" в дитячому домі. Начебто знайдено список дітей, "яким кололи невідомі вакцини, привезені іноземними медиками,
Зазначається, що ці публікації пропагандистів, як і всі попередні про "біологічні лабораторії" та "нелюдські тортури в медзакладах", є повністю вигаданими та не містять жодних натяків на наявність доказів.
Попри те, що фейки про "біологічні лабораторії" вже давно стали мемом, який підкреслює безглуздість і примітивність російської пропаганди, ресурси рф регулярно повертаються до них. Так кремль намагається, спекулюючи на страхах людей, виправдовувати війну проти України та дискредитувати українську владу,
росія використає припинення вогню для підготовки нової агресії - ЦПД27.02.25, 17:14 • 23409 переглядiв