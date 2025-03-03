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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Пропагандисти рф поширюють черговий фейк про "біолабораторії в Україні" - ЦПД

Київ • УНН

 • 31964 перегляди

російські пропагандисти розповсюджують неправдиву інформацію про "медичні експерименти над дітьми" в Лисичанську. ЦПД спростовує ці заяви та пояснює, що це чергова спроба рф виправдати війну проти України.

Пропагандисти рф поширюють черговий фейк про "біолабораторії в Україні" - ЦПД

Російські пропагандистські ресурси знову розповсюдили вигадану історію про "насильницькі медичні експерименти над дітьми" в окупованому Лисичанську. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації., пише УНН.

Ворожі ресурси розповсюджують новини, що нібито в окупованому Лисичанську знайдені докази "насильницьких медичних експериментів над дітьми" в дитячому домі. Начебто знайдено список дітей, "яким кололи невідомі вакцини, привезені іноземними медиками,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці публікації пропагандистів, як і всі попередні про "біологічні лабораторії" та "нелюдські тортури в медзакладах", є повністю вигаданими та не містять жодних натяків на наявність доказів. 

Попри те, що фейки про "біологічні лабораторії" вже давно стали мемом, який підкреслює безглуздість і примітивність російської пропаганди, ресурси рф регулярно повертаються до них. Так кремль намагається, спекулюючи на страхах людей, виправдовувати війну проти України та дискредитувати українську владу,

- резюмували у ЦПД.

росія використає припинення вогню для підготовки нової агресії - ЦПД27.02.25, 17:14 • 23409 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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