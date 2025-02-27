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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
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росія використає припинення вогню для підготовки нової агресії - ЦПД

росія використає припинення вогню для підготовки нової агресії - ЦПД

Київ  •  УНН

 • 18149 перегляди

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Керівник ЦПД РНБО заявив, що росія розглядає припинення вогню лише як паузу для подальшої дестабілізації України. Він наголосив на необхідності контролю над російським ВПК та підтримки національних груп в рф.

росія дивиться на все, як на припинення вогню для паузи. Вона планує надалі проводити дестабілізацію України заради подальшої воєнної агресії. Однак це припинення не буде означати завершення протистояння. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Буде продовжуватися когнітивна війна, кібервійна, диверсійна діяльність росіян збережеться. Війна України та росії триває століттями - вона екзистенційна

- вважає Андрій Коваленко.

На його думку, завершення війни залежить від єдиної позиції Заходу щодо підтримки національних груп на території росії для утворення там незалежних республік в майбутньому, які самі визначать свій зовнішньополітичний курс.

Захід вже витратив понад 30 років на віру і підтримку того, що не може бути реалістичним - демократичної росії не може бути там, де вкорінилися цінності спецслужб, які керують країною

- пише керівник ЦПД.

Він також зазначив, що окрім гарантій безпеки, посилення оборонного потенціалу Європи за рахунок американської зброї та українського ВПК потрібен реальний контроль над російським ВПК, умови скорочення армії для рф.

Нагадаємо

Андрій Коваленко вважає, що якщо Європа не змінить свої підходи, війна в країнах НАТО гарантована. Тому Європа повинна збільшити закупівлі американської зброї та зберегти якомога більше американських військових баз.

Туреччина відкрита щодо розміщення миротворців в Україні - Bloomberg27.02.25, 15:20 • 20577 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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