россия использует прекращение огня для подготовки новой агрессии - ЦПД

ukenru
Эксклюзив
Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
13:35 • 34767 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
13:15 • 90429 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Эксклюзив
"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
11:16 • 92517 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
27 февраля, 09:18 • 137524 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 116421 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 133817 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 133102 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 127422 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 124410 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
26 февраля, 13:56 • 115549 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еще плюс 1150 оккупантов, 69 артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1150 оккупантов, 69 артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

27 февраля, 05:52 • 103628 просмотра
Верховный Суд отказал Коломойскому и подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

Верховный Суд отказал Коломойскому и подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

27 февраля, 07:07 • 107515 просмотра
США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

27 февраля, 07:19 • 119312 просмотра
Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID

Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID

27 февраля, 09:12 • 65212 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

11:50 • 106573 просмотра
публикации
Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

13:15 • 90371 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

11:50 • 106573 просмотра
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

27 февраля, 09:18 • 137518 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 186945 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 187552 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 120181 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 122269 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 152685 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 140843 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 127023 просмотра
Актуальное
россия использует прекращение огня для подготовки новой агрессии - ЦПД

россия использует прекращение огня для подготовки новой агрессии - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 3997 просмотра

Read in English

Руководитель ЦПД СНБО заявил, что россия рассматривает прекращение огня лишь как паузу для дальнейшей дестабилизации Украины. Он отметил необходимость контроля над российским ВПК и поддержки национальных групп в рф.

россия смотрит на все, как на прекращение огня для паузы. Она планирует в дальнейшем проводить дестабилизацию Украины ради дальнейшей военной агрессии. Однако это прекращение не будет означать завершение противостояния. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Будет продолжаться когнитивная война, кибервойна, диверсионная деятельность россиян сохранится. Война Украины и России длится веками - она экзистенциальная

- считает Андрей Коваленко.

По его мнению, завершение войны зависит от единой позиции Запада по поддержке национальных групп на территории россии для образования там независимых республик в будущем, которые сами определят свой внешнеполитический курс.

Запад уже потратил более 30 лет на веру и поддержку того, что не может быть реалистичным - демократической россии не может быть там, где укоренились ценности спецслужб, которые управляют страной

- пишет руководитель ЦПД.

Он также отметил, что кроме гарантий безопасности, усиления оборонного потенциала Европы за счет американского оружия и украинского ВПК нужен реальный контроль над российским ВПК, условия сокращения армии для рф.

Напомним

Андрей Коваленко считает, что если Европа не изменит свои подходы, война в странах НАТО гарантирована. Поэтому Европа должна увеличить закупки американского оружия и сохранить как можно больше американских военных баз.

Турция открыта относительно размещения миротворцев в Украине - Bloomberg27.02.25, 15:20 • 10968 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
natoNATO
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы