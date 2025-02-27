россия использует прекращение огня для подготовки новой агрессии - ЦПД
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО заявил, что россия рассматривает прекращение огня лишь как паузу для дальнейшей дестабилизации Украины. Он отметил необходимость контроля над российским ВПК и поддержки национальных групп в рф.
россия смотрит на все, как на прекращение огня для паузы. Она планирует в дальнейшем проводить дестабилизацию Украины ради дальнейшей военной агрессии. Однако это прекращение не будет означать завершение противостояния. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Будет продолжаться когнитивная война, кибервойна, диверсионная деятельность россиян сохранится. Война Украины и России длится веками - она экзистенциальная
По его мнению, завершение войны зависит от единой позиции Запада по поддержке национальных групп на территории россии для образования там независимых республик в будущем, которые сами определят свой внешнеполитический курс.
Запад уже потратил более 30 лет на веру и поддержку того, что не может быть реалистичным - демократической россии не может быть там, где укоренились ценности спецслужб, которые управляют страной
Он также отметил, что кроме гарантий безопасности, усиления оборонного потенциала Европы за счет американского оружия и украинского ВПК нужен реальный контроль над российским ВПК, условия сокращения армии для рф.
Напомним
Андрей Коваленко считает, что если Европа не изменит свои подходы, война в странах НАТО гарантирована. Поэтому Европа должна увеличить закупки американского оружия и сохранить как можно больше американских военных баз.
Турция открыта относительно размещения миротворцев в Украине - Bloomberg27.02.25, 15:20 • 10968 просмотров