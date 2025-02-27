Турция открыта относительно размещения миротворцев в Украине - Bloomberg

Турция, которая имеет вторую по величине армию в НАТО после США, открыта для предоставления войск для миротворческих сил в Украине, по словам людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел россии сергеем лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале этого месяца, сообщили люди, пожелавшие остаться неизвестными, обсуждая частные переговоры.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поддержит европейских союзников, участвующих в миротворческих силах и предоставляющих гарантии безопасности для Украины, при этом исключая прямую роль США.

"Это делает рассмотрение Турцией возможности помочь контролировать потенциальное перемирие критически важным для облегчения бремени европейских союзников, включая Великобританию и Францию, которые разрабатывают планы по созданию европейских сил для Украины", - говорится в публикации.

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По словам источников, "Турция не будет участвовать ни в какой миротворческой миссии, если она не будет участвовать во всех консультациях и приготовлениях по ее формированию". Прекращение огня также не гарантировано, отмечает издание.

И Франция, и Великобритания, как сообщается, заявили, что готовы направить войска в Украину в рамках пакета гарантий безопасности, направленных на обеспечение любого мирного урегулирования, при условии, что США окажут поддержку, так называемый "бэкстоп" (backstop) и поддержат инициативу.

Эрдоган, как отмечает издание, поддерживал тесные связи с россией после ее вторжения в Украину в 2022 году и использовал свою способность разговаривать с обеими странами, чтобы играть центральную роль в переговорах о Черноморском коридоре для экспорта украинского зерна, хотя россия отказалась от этой сделки в 2023 году.

россия не дала ответа Турции относительно отправки войск в Украину, хотя эта тема обсуждалась с лавровым во время его недавнего визита, сказал человек, близкий к российскому правительству. Этот вопрос не считается первоочередным, сказал человек.

Зеленский заявил журналистам в Анкаре 18 февраля, что мир "возможен только тогда, когда переговоры будут честными, и Украина, Америка и вся Европа будут представлены за столом переговоров".

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"Гарантии разрабатываются совместно со всеми, кто действительно может их предоставить, - сказал он. - Справедливо, что Турция является такой страной, является частью Европы. Я благодарен президенту Эрдогану за его понимание".

По словам украинского чиновника, знакомого с переговорами, Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, добавив, что Анкара поддерживает надежные гарантии мира и безопасности.

В понедельник Эрдоган говорил о военной мощи Турции и ее потенциале для укрепления безопасности Европы, заявив, что давнее стремление Турции вступить в Европейский Союз принесет пользу всем сторонам.

"Только полноправное членство Турции в блоке может спасти Европейский Союз от тупика, в который он попал, от экономики до обороны, от политики до международной репутации", - сказал Эрдоган после заседания кабинета министров.

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