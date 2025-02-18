Украина, Европа и Турция должны быть привлечены к разработке гарантий безопасности вместе с США - Президент

Украина, Европа, Турция должны быть привлечены к разговорам и разработке необходимых гарантий безопасности вместе с США. Принципиально, что любые переговоры по окончанию войны происходили не за спиной ключевых субъектов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент УНН.

Турция всегда принципиальна в вопросах суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и мы считаем, что это имеет глобальное значение. Сегодня мы обсудили несколько очень важных вещей. Первое, конечно, очень подробно все глобальные процессы, которые могут привести к окончанию этой войны, России против Украины - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина, Европа, Турция, Великобритания должны быть привлечены к разговорам и разработке нужных гарантий безопасности вместе с Америкой.

Мы обменялись взглядами с Эрдоганом, мы обсудили все перспективы, которые существуют. Я убежден, что для Украины и нашего региона и для Европы принципиально, что любые переговоры по окончанию войны происходили не за спиной ключевых субъектов, которых затрагивают последствия агрессии РФ. Украина, Европа в широком смысле, а это и ЕС, и Турция, и Великобритания должны быть привлечены к разговорам и разработке нужных гарантий безопасности вместе с Америкой, которые касаются судьбы нашей части мира. Чтобы война закончилась надёжным и продолжительным миром, нужно не допускать никаких ошибок - подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается