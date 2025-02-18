Украина, Европа и Турция должны быть привлечены к разработке гарантий безопасности вместе с США - Президент

ukenru
Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
13:55 • 34848 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
10:35 • 107299 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 148324 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 146100 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 145171 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 141993 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134439 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135189 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 142743 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 201952 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

18 февраля, 05:24 • 126974 просмотра
Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico

Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico

18 февраля, 06:40 • 33639 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 139240 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 147751 просмотра
В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

18 февраля, 09:00 • 100398 просмотра
публикации
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 147751 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 179202 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 215738 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 251161 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 370746 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

13:55 • 27452 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

13:36 • 32109 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 139240 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 148324 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 116129 просмотра
Актуальное
Украина, Европа и Турция должны быть привлечены к разработке гарантий безопасности вместе с США - Президент

Украина, Европа и Турция должны быть привлечены к разработке гарантий безопасности вместе с США - Президент

Киев  •  УНН

 • 1077 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что Украина, Европа, Турция и Великобритания должны быть привлечены к разработке гарантий безопасности вместе с США. Любые переговоры по окончанию войны не должны происходить без ключевых субъектов.

Украина, Европа, Турция должны быть привлечены к разговорам и разработке необходимых гарантий безопасности вместе с США. Принципиально, что любые переговоры по окончанию войны происходили не за спиной ключевых субъектов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент УНН.

Турция всегда принципиальна в вопросах суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и мы считаем, что это имеет глобальное значение. Сегодня мы обсудили несколько очень важных вещей. Первое, конечно, очень подробно все глобальные процессы, которые могут привести к окончанию этой войны, России против Украины

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина, Европа, Турция, Великобритания должны быть привлечены к разговорам и разработке нужных гарантий безопасности вместе с Америкой.

Мы обменялись взглядами с Эрдоганом, мы обсудили все перспективы, которые существуют. Я убежден, что для Украины и нашего региона и для Европы принципиально, что любые переговоры по окончанию войны происходили не за спиной ключевых субъектов, которых затрагивают последствия агрессии РФ. Украина, Европа в широком смысле, а это и ЕС, и Турция, и Великобритания должны быть привлечены к разговорам и разработке нужных гарантий безопасности вместе с Америкой, которые касаются судьбы нашей части мира. Чтобы война закончилась надёжным и продолжительным миром, нужно не допускать никаких ошибок

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается18.02.25, 15:55 • 34475 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы