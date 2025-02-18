Україна, Європа та Туреччина мають бути залучені до розробки безпекових гарантій разом з США - Президент
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна, Європа, Туреччина та Британія мають бути залучені до розробки безпекових гарантій разом з США. Будь-які переговори щодо закінчення війни не повинні відбуватися без ключових суб'єктів.
Україна, Європа, Туреччина мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з США. Принципово, що будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувалися не за спиною ключових суб'єктів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.
Туреччина завжди принципова в питаннях щодо суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, і ми вважаємо, що це має глобальне значення. Сьогодні ми обговорили кілька дуже важливих речей. Перше, звісно, дуже детально всі глобальні процеси, які можуть призвести до закінчення цієї війни, росії проти України
Президент наголосив, що Україна, Європа, Туреччина, Британія мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою.
Ми обмінялися поглядами з Ердоганом, ми обговорили всі перспективи, які існують. Я переконаний, що для України та нашого регіону та для Європи принципово, що будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувалися не за спиною ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки агресії рф. Україна, Європа у широкому сенсі, а це і ЄС, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу. Щоб війна закінчилася надійним та тривалим миром, потрібно не допускати жодних помилок
Зеленський заявив, що йти на ультиматуми рф не збирається18.02.25, 15:55 • 130588 переглядiв