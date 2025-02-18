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Україна, Європа та Туреччина мають бути залучені до розробки безпекових гарантій разом з США - Президент

Україна, Європа та Туреччина мають бути залучені до розробки безпекових гарантій разом з США - Президент

Київ • УНН

 • 23612 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна, Європа, Туреччина та Британія мають бути залучені до розробки безпекових гарантій разом з США. Будь-які переговори щодо закінчення війни не повинні відбуватися без ключових суб'єктів.

Україна, Європа, Туреччина мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з США. Принципово, що будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувалися не за спиною ключових суб'єктів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.

Туреччина завжди принципова в питаннях щодо суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, і ми вважаємо, що це має глобальне значення. Сьогодні ми обговорили кілька дуже важливих речей. Перше, звісно, дуже детально всі глобальні процеси, які можуть призвести до закінчення цієї війни, росії проти України

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна, Європа, Туреччина, Британія мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою.

Ми обмінялися поглядами з Ердоганом, ми обговорили всі перспективи, які існують. Я переконаний, що для України та нашого регіону та для Європи принципово, що будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувалися не за спиною ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки агресії рф. Україна, Європа у широкому сенсі, а це і ЄС, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу. Щоб війна закінчилася надійним та тривалим миром, потрібно не допускати жодних помилок

- наголосив Зеленський.

Зеленський заявив, що йти на ультиматуми рф не збирається18.02.25, 15:55 • 130588 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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