Туреччина відкрита щодо розміщення миротворців в Україні - Bloomberg

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Київ  •  УНН

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Туреччина розглядає можливість надання військ для миротворчих сил в Україні. Ердоган обговорив це питання із Зеленським та лавровим під час зустрічей в Анкарі.

Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, відкрита щодо надання військ для миротворчих сил в Україні, за словами людей, обізнаних з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив це питання з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ росії сергієм лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку цього місяця, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими, обговорюючи приватні переговори.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що підтримає європейських союзників, які беруть участь у миротворчих силах і надають гарантії безпеки для України, при цьому виключаючи пряму роль США.

"Це робить розгляд Туреччиною можливості допомогти контролювати потенційне перемир'я критично важливим для полегшення тягаря європейських союзників, включаючи Велику Британію та Францію, які розробляють плани щодо створення європейських сил для України", - ідеться у публікації.

Європа тихо працює над планом відправки військ в Україну для післявоєнної безпеки - AP14.02.25, 17:19 • 37994 перегляди

За словами джерел, "Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо вона не братиме участі у всіх консультаціях та приготуваннях щодо її формування". Припинення вогню також не гарантовано, зауважує видання.

І Франція, і Велика Британія, як повідомляється, заявили, що готові направити війська в Україну в межах пакету гарантій безпеки, спрямованих на забезпечення будь-якого мирного врегулювання, за умови, що США нададуть підтримку, так званий "бекстоп" (backstop) та підтримають ініціативу.

Британський прем'єр просить США захистити майбутніх миротворців в Україні - FT27.02.25, 10:19 • 23015 переглядiв

Ердоган, як зазначає видання, підтримував тісні зв'язки з росією після її вторгнення в Україну в 2022 році і використав свою здатність розмовляти з обома країнами, щоб відігравати центральну роль у переговорах про Чорноморський коридор для експорту українського зерна, хоча росія відмовилася від цієї угоди у 2023 році.

росія не дала відповіді Туреччині щодо відправлення військ в Україну, хоча ця тема обговорювалася з лавровим під час його недавнього візиту, сказала людина, близька до російського уряду. Це питання не вважається першочерговим, сказала людина.

Зеленський заявив журналістам в Анкарі 18 лютого, що мир "можливий лише тоді, коли переговори будуть чесні, і Україна, Америка та вся Європа будуть представлені за столом переговорів".

Україна, Європа та Туреччина мають бути залучені до розробки безпекових гарантій разом з США - Президент18.02.25, 16:53 • 23462 перегляди

"Гарантії розробляються спільно з усіма, хто справді може їх надати, - сказав він. - Справедливо, що Туреччина є такою країною, є частиною Європи. Я вдячний президенту Ердогану за його розуміння".

За словами українського чиновника, знайомого з переговорами, Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, додавши, що Анкара підтримує надійні гарантії миру та безпеки.

У понеділок Ердоган говорив про військову міць Туреччини та її потенціал для зміцнення безпеки Європи, заявивши, що давнє прагнення Туреччини вступити до Європейського Союзу принесе користь усім сторонам.

"Тільки повноправне членство Туреччини в блоці може врятувати Європейський Союз від глухого кута, у який він потрапив, від економіки до оборони, від політики до міжнародної репутації", - сказав Ердоган після засідання кабінету міністрів.

Президент про іноземний контингент: є різне бачення щодо кількості, важливо, яка роль буде у США26.02.25, 16:33 • 22958 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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