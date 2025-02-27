Британський прем'єр просить США захистити майбутніх миротворців в Україні - FT
Київ • УНН
Кір Стармер закликав США надати безпекову підтримку європейським миротворцям, які прибудуть в Україну. Британський прем'єр наголосив на важливості американської підтримки, попри попередні заяви Трампа.
Врегулювання у російсько-українській війні також залежить від військового прикриття США, заявив британський прем'єр.
Передає УНН із посиланням на Financial Times.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав США до гарантій безпеки для України: урядовець закликав надати безпекову "підтримку" майбутнім європейським миротворцям в Україні.
Британський прем'єр-міністр наполягає на цьому, незважаючи на те, що Трамп раніше заявив, що "не збирається давати гарантії безпеки, що перевищують дуже багато".
Стармер скаже Трампу у Вашингтоні, що, хоча Велика Британія відіграватиме ключову роль у посиленні військового потенціалу Європи, "підтримка" США життєво важлива, пише FT.
Нагадаємо
Президент України планує відвідати США, після чого одразу вирушить до Лондона. У британській столиці заплановано зустріч з європейськими колегами у Кіра Стармера.
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