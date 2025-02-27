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Британський прем'єр просить США захистити майбутніх миротворців в Україні - FT

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Кір Стармер закликав США надати безпекову підтримку європейським миротворцям, які прибудуть в Україну. Британський прем'єр наголосив на важливості американської підтримки, попри попередні заяви Трампа.

Врегулювання у російсько-українській війні також залежить від військового прикриття США, заявив британський прем'єр.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав США до гарантій безпеки для України: урядовець закликав надати безпекову "підтримку" майбутнім європейським миротворцям в Україні.

Британський прем'єр-міністр наполягає на цьому, незважаючи на те, що Трамп раніше заявив, що "не збирається давати гарантії безпеки, що перевищують дуже багато".

Стармер скаже Трампу у Вашингтоні, що, хоча Велика Британія відіграватиме ключову роль у посиленні військового потенціалу Європи, "підтримка" США життєво важлива, пише FT.

Нагадаємо

Президент України планує відвідати США, після чого одразу вирушить до Лондона. У британській столиці заплановано зустріч з європейськими колегами у Кіра Стармера.

Трамп назвав "дивним" питання про можливу участь США у відновленні України25.02.25, 00:11 • 36612 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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